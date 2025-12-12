歲末年終南彰廠拍起跑 優惠大放送不讓消費者跟荷包拔河

歲末年終生活用品廠商陸續舉辦廠慶或廠拍，南彰化由國內知名內衣品牌點燃搶購熱潮，今工廠開門營業即湧入女性消費者挑選內衣，現場遊樂園免費玩、爆米花免費吃，明天還有知名咖啡可飲用，主打「夢幻嘉年華」廠慶活動融合社區的學校、社團表演延續到周日（14）日。

知名內衣品牌曼黛瑪璉、瑪登瑪朵工廠在彰化縣員林市，負責人常年低調回饋鄉里，特別是支持東山國小發展棒球隊，學校和學生點滴在心頭，而工廠備受矚目的是每年廠慶，昨下午試賣已擠爆上千名先選為快的消費者，今正式開園，多項限定活動和優惠同時起跑，很多婆婆媽媽結伴帶孩子前來，孩子在旋轉木馬等遊具圍成的甜點夢幻樂園遊玩，婆婆媽媽分批進場搶購。

曼黛瑪璉、瑪登瑪朵廠慶活動進化「買福袋、玩遊戲」，挑戰成功者免費帶走獎品，明天和周日有舞客星woo.kstar的MOVE帶動跳、「飛揚老師」氣球魔法秀，及侯惠玲舞團、靜修國小合唱團、東山國小舞蹈社的表演，還有明天下午知名咖啡免費喝、品嘗雞蛋糕、免費爆米花、入園用快樂笑容兌換氣球髮箍、3件舊內衣換好禮等著民眾。

南彰化另一廠拍鱷魚牌每年也是每年強強滾，彰化廠拍預定本（12）月31日到明年元月4日，全館一折起，每天來廠的前百名消費者送來店禮，今年結合公益活動，捐血250cc送一件T恤外加300元禮券。