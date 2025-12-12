菊花價漲1倍創新高 花農預估：明年春節前花價一路走俏

今年7、8月接連颱風豪大雨重創彰化縣田尾鄉菊花田，損失逾7成，農民購買外國種苗復耕，到現在只恢復6成產量，菊花因此量少價揚，每把10枝批發價平均200元，上漲近1倍，行情可能一路走俏到明年春節前。

彰化縣各類菊花種植面積約593公頃，占全台96%，今年8月中旬過後菊花產量銳減，價格逐漸攀升，接近年底各種歲末、宗教、禮儀等活動多，用花量大，菊花批發價平均衝破200元，跟往年110元至130元相比，上漲近一倍。

田尾鄉王姓菊花農今表示，今年7、8月颱風接力報到，豪大雨不斷，菊花田淹到連母株都淹死，災損超過七成；每年8月是夏季菊與冬季菊交接繁衍的月分，農民已無充分時間復耕夏季菊，導致11月迄今菊花產量大減，批發價格升高。

王姓菊花農說，通常田尾農民用在地菊花母株繁衍新株，因豪大雨災害太嚴重，他和眾多農民改為購買進口菊花種苗復耕，到現在復耕率約六成，未來還要看老天臉色來決定復耕成功數量，希望全面順利復耕以供應春節用花，否則菊花將一路高價到明年過年前。

羅姓農民指出，台灣花卉最大用量在殯葬禮儀，大白菊需求量最高，也是現在批發價最貴的菊花，每把10枝230元至270元，其次是宗教祈福與祭祀常用的大黃菊，批發均價也在每把10枝200元左右，一枝多朵的小菊花因省工好種而產量較多，批發均價從每把130元至170元，跟往年相比大菊價格好，小菊看花色而定。