台中捷運綠線延伸彰化新增G22站 彰東擴大都計預計明年初公開展覽

東彰擴大都市計畫因進度遲緩、又牽動台中捷運綠線延伸彰化而受到關注。彰化縣府建設處表示，縣府去年10月14日已提出彰東都市計畫最新修正版本送請內政部都市計畫委員會審議，今年2月審議時，內政部要求縣府再一次辦理公開展覽，縣府預計明年初重新展出。

行政院有共識台中捷運綠線建設計畫與彰東都市計畫兩案同時一併推動，由台中市政府捷運工程局推動的捷運綠線延伸線綜合規劃作業已進入最後階段，預計於明年第一季完成成果提報，但日前有台中市議員質疑，延伸彰化段仍需等待彰東都市計畫過關才能進入下一步，恐拖累整體進度，主張應與彰化切割，讓台中端先走。

彰化縣府建設處指出，今年2月內政部審議東彰擴大都市計畫後，要求縣府再辦一次公開展覽，因捷運軌道站點經過調整，近期也已針對相關機關服務需求召開會議。建設處表示，都市計畫不僅關乎交通，還涉及產業、公共設施與民生需求，因此需要向民眾充分說明，預計明年初辦理公開展覽，讓民眾了解最新規劃並提出意見。

台中捷運綠線延伸彰化段全長約4.458公里，規劃四座車站，代碼為G20、G21、G22及G23，其中今年新增的G22站位於中山路與台化街交叉口，可便利彰化師範大學師生及周邊居民通勤。配合捷運延伸計畫，台化也研議活化中山路南側廠區，期望與交通建設聯動。

縣府交通處強調，捷運系統最終要由人流與生活圈支撐，中彰連結緊密，是中台灣最主要的共同生活圈，綠線延伸案應採南北段同步推動、同步完工，才能發揮最大效益。