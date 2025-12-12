紙教堂等6處獲選百大文化基地 南投串聯推遊程

南投戲院、紙教堂新故鄉見學園區等南投6處獲選第1屆百大文化基地，南投縣文化局整合獲選場域，並推出文化深度體驗路徑，透過跨領域合作與資源共享，帶領遊客深度探訪。

南投縣文化局今天舉辦啟動記者會，宣告展開濁水溪文化軸線整合與推廣計畫，包含6處場域、4大主題文化深度體驗路徑，也在文化局1樓大廳辦理1個月主題展，假日還有12場文化體驗，透過手作、講座、互動遊戲等多元方式，引導民眾深入認識各文化基地特色。

南投縣內6處文化基地，包含日月老茶廠傳承百年紅茶文化與創新製程；水里蛇窯陶藝文化園區見證台灣陶藝史重要現場；廣興紙寮保存植物纖維與手抄紙工藝深厚底蘊；紙教堂新故鄉見學園區象徵人文、生態與文化重建精神；毓繡美術館以藝術策展串起地方文化活力；南投戲院則是承載百年光影記憶與在地文化敘事的老戲院。

南投縣副縣長王瑞德出席表示，文化是一座城市、也是一片土地最深層底蘊，今年以「濁水沃土」為名，將孕育無數產業與生活記憶的文化珍珠串聯成線，跨域整合茶業、陶藝、手抄紙、藝術策展、生態與表演文化，透過場館合作，形成一條完整的文化旅程。

文化局表示，4大主題文化路徑預計辦理8梯次深度小旅行，內容兼具教育性、觀光性與文化深度，分別為「火與泥的記憶」南投陶藝職人的生活日常、「光影記憶」探索南投百年戲院與藝術生活、「紙與茶的交會」結合手作體驗與職人對話一日旅、「山林與紙的靈光」融合文化與自然的生態共學旅程。