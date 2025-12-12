快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

紙教堂等6處獲選百大文化基地 南投串聯推遊程

中央社／ 南投縣12日電

南投戲院、紙教堂新故鄉見學園區等南投6處獲選第1屆百大文化基地，南投縣文化局整合獲選場域，並推出文化深度體驗路徑，透過跨領域合作與資源共享，帶領遊客深度探訪。

南投縣文化局今天舉辦啟動記者會，宣告展開濁水溪文化軸線整合與推廣計畫，包含6處場域、4大主題文化深度體驗路徑，也在文化局1樓大廳辦理1個月主題展，假日還有12場文化體驗，透過手作、講座、互動遊戲等多元方式，引導民眾深入認識各文化基地特色。

南投縣內6處文化基地，包含日月老茶廠傳承百年紅茶文化與創新製程；水里蛇窯陶藝文化園區見證台灣陶藝史重要現場；廣興紙寮保存植物纖維與手抄紙工藝深厚底蘊；紙教堂新故鄉見學園區象徵人文、生態與文化重建精神；毓繡美術館以藝術策展串起地方文化活力；南投戲院則是承載百年光影記憶與在地文化敘事的老戲院。

南投縣副縣長王瑞德出席表示，文化是一座城市、也是一片土地最深層底蘊，今年以「濁水沃土」為名，將孕育無數產業與生活記憶的文化珍珠串聯成線，跨域整合茶業、陶藝、手抄紙、藝術策展、生態與表演文化，透過場館合作，形成一條完整的文化旅程。

文化局表示，4大主題文化路徑預計辦理8梯次深度小旅行，內容兼具教育性、觀光性與文化深度，分別為「火與泥的記憶」南投陶藝職人的生活日常、「光影記憶」探索南投百年戲院與藝術生活、「紙與茶的交會」結合手作體驗與職人對話一日旅、「山林與紙的靈光」融合文化與自然的生態共學旅程。

南投縣 文化局 陶藝

延伸閱讀

南投市預算增1.5億補助 高架橋下成「親子滑輪場」超吸睛

南投台16線終於動了！民國116年開工、汛期前先補邊坡

影／20萬誤丟回收箱！南投警猛翻箱「倒立」找錢 尋回厚厚兩疊鈔

威力盃／冠軍換人當！田司恩完封強權桃園率南投奪隊史首冠

相關新聞

盧江東勢合體！藍營民調領先卻低調 盧秀燕：謝謝市民長期鼓勵

台中市盧秀燕今天與立委江啟臣一同在東勢參加東興宮贈匾與東勢親子館開幕典禮活動，針對行政院沒有執行財政收支劃分法，盧市長表...

台中會不會普發現金？盧秀燕鬆口了：想跟黃敏惠借點錢

嘉義市財政狀況良好，全民擬普發6000元。台中市長盧秀燕近日被追問發現金，她今到嘉義市參加中台灣區域治理平台首長會議吐露...

彰化院檢搬家 地主員林市公所上網招標規畫開發計畫

彰化院檢都搬家，地主員林市公所上網招標發展規畫計畫，期待汲取民間專業團隊的創意，提出院檢土地的短、中、長期規畫暨使用效益...

配合台中捷運綠線計畫延伸至彰化段 台化擬活化省道中山路南側廠區

為活化資產促進地方繁榮，同時配合台中捷運綠線延伸至彰化段，台化董事會決議採公開招標或其他招商方式，處分所屬彰化市牛稠子段...

台中市政路延伸二期工程進度落後 市府三度催工無果撤換廠商

台中市「市政路延伸工程」第二期工程施作中，原本由春原營造與萬德營造共同承攬，但萬德營造負責部分進度落後，市府三度發文催促...

南投市預算增1.5億補助 高架橋下成「親子滑輪場」超吸睛

南投市公所2025年總預算在中央與縣府補助下新增1.5億元，優先投入學生通學安全與親子休憩需求改善。其中，備受家長期待的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。