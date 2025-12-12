台中會不會普發現金？盧秀燕鬆口了：想跟黃敏惠借點錢

嘉義市財政狀況良好，全民擬普發6000元。台中市長盧秀燕近日被追問發現金，她今到嘉義市參加中台灣區域治理平台首長會議吐露心聲，六都看起來光鮮亮麗，實際上都很窮，台中市今年短差221億元，並開玩笑跟嘉義市長黃敏惠說「我想跟妳借點錢」。

盧秀燕說，六都城市看起來光鮮亮麗，但實際上都很窮，台中市今年沒有歲計賸餘，還短差221億元，她上任以來努力還債，已經還了好幾百億元，目前負債是縣市合併升格後最低，負債約有800多億元，而且台中市還不是最窮的，今年短差最多的是新北市889億元。

盧秀燕指出，六都普遍都有短差現象，今年新北市短差889億元，桃園市短差743億元，台南市短差250億元、高雄市255億元；且高雄市負債2000多億元，新北市負債1000多億元。盧秀燕還看著黃敏惠開玩笑說，「我今天還有個任務，如果可以的話，我想跟妳借點錢。」

盧秀燕表示，嘉義市長黃敏惠是全台最好、最傑出的首長，任職市長4屆、第16年，深受市民愛戴，市府財政狀況良好，今年還宣布普發現金6000元，甚至還有許多人認為，黃敏惠未來再投入市長選舉，也會繼續當選，是值得全台首長學習的楷模。