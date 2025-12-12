彰化推地籍與稅籍異動即時通一站申請 盼便民阻詐

快訊

中央社／ 彰化12日電

為預防不動產詐騙行為，政府推出地籍及稅籍異動即時通，彰化縣政府考量民眾申辦便利性，15日起整合申請服務，在縣內地政事務所或地方稅務局服務窗口，可同時完成兩項服務申辦。

彰化縣地政處人員告訴中央社記者，民眾如有申請地籍異動即時通，一旦地籍資料有任何異動，即會接獲通知，可盡早察覺異狀，有效阻詐。

彰化縣政府今天發布新聞稿，為提升不動產交易安全，12月15日起推出地籍、稅籍異動即時通一站式申請服務，民眾只需前往縣內任一地政事務所或地方稅務局及所屬各分局服務窗口，可同步完成兩項服務申辦，不用往返不同機關，省時便利，並能降低在購房、賣房或設定抵押時遭遇詐騙風險。

縣府表示，不動產發生異動，系統將啟動雙重預警機制，稅籍異動即時通在稅務申報階段提供第一道預警，地籍異動即時通則於登記收件及異動完成時發出第二道通知，讓稅務端與登記端形成完整防護網，確保民眾財產安全。

詐騙 預警機

相關新聞

盧江東勢合體！藍營民調領先卻低調 盧秀燕：謝謝市民長期鼓勵

台中市盧秀燕今天與立委江啟臣一同在東勢參加東興宮贈匾與東勢親子館開幕典禮活動，針對行政院沒有執行財政收支劃分法，盧市長表...

台中會不會普發現金？盧秀燕鬆口了：想跟黃敏惠借點錢

嘉義市財政狀況良好，全民擬普發6000元。台中市長盧秀燕近日被追問發現金，她今到嘉義市參加中台灣區域治理平台首長會議吐露...

彰化院檢搬家 地主員林市公所上網招標規畫開發計畫

彰化院檢都搬家，地主員林市公所上網招標發展規畫計畫，期待汲取民間專業團隊的創意，提出院檢土地的短、中、長期規畫暨使用效益...

配合台中捷運綠線計畫延伸至彰化段 台化擬活化省道中山路南側廠區

為活化資產促進地方繁榮，同時配合台中捷運綠線延伸至彰化段，台化董事會決議採公開招標或其他招商方式，處分所屬彰化市牛稠子段...

台中市政路延伸二期工程進度落後 市府三度催工無果撤換廠商

台中市「市政路延伸工程」第二期工程施作中，原本由春原營造與萬德營造共同承攬，但萬德營造負責部分進度落後，市府三度發文催促...

南投市預算增1.5億補助 高架橋下成「親子滑輪場」超吸睛

南投市公所2025年總預算在中央與縣府補助下新增1.5億元，優先投入學生通學安全與親子休憩需求改善。其中，備受家長期待的...

