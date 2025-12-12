快訊

彰化院檢搬家 地主員林市公所上網招標規畫開發計畫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化地方法院、彰化地檢署搬走後，院檢辦理清點地上物等財產作業，完成後將移交地主員林市公所。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院、彰化地檢署搬走後，院檢辦理清點地上物等財產作業，完成後將移交地主員林市公所。記者簡慧珍／攝影

彰化院檢都搬家，地主員林市公所上網招標發展規畫計畫，期待汲取民間專業團隊的創意，提出院檢土地的短、中、長期規畫暨使用效益評估，因拆除院檢舊辦公廳舍及開發都需大筆經費，市公所原則上傾向短期先開闢收費停車場、市民公園，未來視財源作後期建設。

彰化院檢和看守所位在員林市黃金地段，彰化地方法院搬遷員林大道重劃區數年，彰化地檢署今年7月搬到對面，彰化看守所將搬去二林鎮，3個司法機關和單位的原地主員林市公所收回約兩公頃土地，已上網招標發展規畫計畫，目前有廠商詢標，本（12）月決標。

員林市公所今表示，院檢舊辦公廳舍建齡從30年到50年不等，新舊相接，地院委託地檢處理相關事宜，市公所與地檢會勘後認為拆除全面規畫新建較適合，獲院檢同意，目前地檢還在清點舊辦公廳舍等財產，待完成相關作業程序後連同土地一併移交給市公所，市公所將啟動徵收現在有民宅的公用設施保留地，整塊完整土地作全面規畫使用。

員林市公所指出，員林市黃金帝國歷時3年整合地主、各樓層物業所有人，由旁邊舊警察宿舍地主彰化縣政府帶動全區都市更新作業，有民間資金參與都市，未來經營商場、出租商辦，獲利可挹注政府的經費不足，如果院檢和看守所的開發案也採相同模式，才可能解決可觀的拆除及開發費用，所以市公所希望獲得民間專業團隊的創意來加速開發進度。

彰化院檢和看守所的土地更新開發案至少5年以上，員林市公所初步規畫拆除地上物，先開闢收費停車場、市民公園，給市民「立刻有感」的市政建設，而規畫書面作業費將參考黃金帝國，向內政部申請補助作，期待這塊蛋黃區土地能蛻變為大員林甚至南彰化的新都心。

員林 黃金

相關新聞

盧江東勢合體！藍營民調領先卻低調 盧秀燕：謝謝市民長期鼓勵

台中市盧秀燕今天與立委江啟臣一同在東勢參加東興宮贈匾與東勢親子館開幕典禮活動，針對行政院沒有執行財政收支劃分法，盧市長表...

台中會不會普發現金？盧秀燕鬆口了：想跟黃敏惠借點錢

嘉義市財政狀況良好，全民擬普發6000元。台中市長盧秀燕近日被追問發現金，她今到嘉義市參加中台灣區域治理平台首長會議吐露...

配合台中捷運綠線計畫延伸至彰化段 台化擬活化省道中山路南側廠區

為活化資產促進地方繁榮，同時配合台中捷運綠線延伸至彰化段，台化董事會決議採公開招標或其他招商方式，處分所屬彰化市牛稠子段...

台中市政路延伸二期工程進度落後 市府三度催工無果撤換廠商

台中市「市政路延伸工程」第二期工程施作中，原本由春原營造與萬德營造共同承攬，但萬德營造負責部分進度落後，市府三度發文催促...

南投市預算增1.5億補助 高架橋下成「親子滑輪場」超吸睛

南投市公所2025年總預算在中央與縣府補助下新增1.5億元，優先投入學生通學安全與親子休憩需求改善。其中，備受家長期待的...

