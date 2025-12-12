彰化院檢搬家 地主員林市公所上網招標規畫開發計畫

彰化院檢都搬家，地主員林市公所上網招標發展規畫計畫，期待汲取民間專業團隊的創意，提出院檢土地的短、中、長期規畫暨使用效益評估，因拆除院檢舊辦公廳舍及開發都需大筆經費，市公所原則上傾向短期先開闢收費停車場、市民公園，未來視財源作後期建設。

彰化院檢和看守所位在員林市黃金地段，彰化地方法院搬遷員林大道重劃區數年，彰化地檢署今年7月搬到對面，彰化看守所將搬去二林鎮，3個司法機關和單位的原地主員林市公所收回約兩公頃土地，已上網招標發展規畫計畫，目前有廠商詢標，本（12）月決標。

員林市公所今表示，院檢舊辦公廳舍建齡從30年到50年不等，新舊相接，地院委託地檢處理相關事宜，市公所與地檢會勘後認為拆除全面規畫新建較適合，獲院檢同意，目前地檢還在清點舊辦公廳舍等財產，待完成相關作業程序後連同土地一併移交給市公所，市公所將啟動徵收現在有民宅的公用設施保留地，整塊完整土地作全面規畫使用。

員林市公所指出，員林市黃金帝國歷時3年整合地主、各樓層物業所有人，由旁邊舊警察宿舍地主彰化縣政府帶動全區都市更新作業，有民間資金參與都市，未來經營商場、出租商辦，獲利可挹注政府的經費不足，如果院檢和看守所的開發案也採相同模式，才可能解決可觀的拆除及開發費用，所以市公所希望獲得民間專業團隊的創意來加速開發進度。

彰化院檢和看守所的土地更新開發案至少5年以上，員林市公所初步規畫拆除地上物，先開闢收費停車場、市民公園，給市民「立刻有感」的市政建設，而規畫書面作業費將參考黃金帝國，向內政部申請補助作，期待這塊蛋黃區土地能蛻變為大員林甚至南彰化的新都心。