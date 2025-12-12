台中市政路延伸二期工程進度落後 市府三度催工無果撤換廠商

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市市政路延伸工程二期將成為中捷藍線施工期間替代道路，但施工進度落後約30%，市府催促廠商趕工無果，撤換廠商並追回預付款。圖／台中市政府提供
台中市「市政路延伸工程」第二期工程施作中，原本由春原營造與萬德營造共同承攬，但萬德營造負責部分進度落後，市府三度發文催促未改善，導致整體工程落後約30%，市府同意由契約代表廠商春原營造接手，停止與萬德營造的契約並要求返還1.5億元預付款。

建設局指出，「市政路延伸工程」第一標（工業區一路至安和路段）已於今年5月通車，成功紓解台灣大道交通並發揮路網效益；第二標（安和路至環中路段）必須跨越國道、高鐵及筏子溪，工程難度極高，由春原營造負責73.7%、萬德營造負責26.3%，2家廠商共同施工。

建設局表示，萬德營造因長期進度落後，市府10月28日起三度發函限期改善，仍未見趕工作為，萬德11月開始更是無故不進場施工。春原營造依據共同投標協議書，申請接手萬德的契約義務，市府審查後核定同意，以保工程進度順利推進。

建設局長陳大田強調，「不良履約零容忍！」萬德營造因未依契約履行工作，已遭累計15次罰款、金額逾18萬元；此外，市府也已函請連帶履約保證銀行，依規追回工程預付款1億5748萬餘元，並加計年息5%利息，全力捍衛市民權益。

建設局表示，市政路延伸工程是市民等待逾20年的重大交通建設，期間面臨造價高、意見分歧及施工難度等挑戰，經市府協調400多名地主同意，並投入超過76億元，第一期工程已順利完工；第二期工程施作中，建設局會全面強化工區管理、提升品質與施工安全，盼盡速提供市民更便捷的道路系統。

市政路延伸工程第二期2024年1月底動工，全長1.2公里，主要目的是打通七期重劃區到工業區間的交通，並成為台中捷運藍線施工期間的替代道路，總經費51.25億元；工程預計明年底完工，截至今年11月，原預定施工進度為49.5%，但實際進度僅39.6%。

