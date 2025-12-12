聽新聞
盧江東勢合體！藍營民調領先卻低調 盧秀燕：謝謝市民長期鼓勵
台中市盧秀燕今天與立委江啟臣一同在東勢參加東興宮贈匾與東勢親子館開幕典禮活動，針對行政院沒有執行財政收支劃分法，盧市長表示，政府官員應該依法行政，公務員要以身作則，必須依法執行，給國民作示範，但對於一分藍營內參的民調，均低調不回應。
台中市長盧秀燕昨日剛結束台中市議會議程，今日第一個行程，便是到東勢與江啟臣合體參加活動，兩人受到客家鄉親支持，山線民眾高喊加油，展現團結力挺的氛圍，在主持東勢親子館開幕典禮後，盧市長對於行政院沒有執行財劃法，再次呼籲說，民主法治國家，政府的公務人員要以身作則外，國家的政府官員更應該要依法行政，必須依法執行，給國民作示範。
當被問到有關最近市長民調的反應都不錯，盧秀燕指出，7年來她常常講民調只是參考，不過，她也利用這個機會，謝謝市民長期以來給市府團隊的鼓勵跟支持，會更認真、更用心的把市政工作做好，回報大家。
至於一分藍營內參民調曝光，顯示支持江啟臣角逐台中市長的比例為41.4%，支持楊瓊瓔參選的比例為12.9%。若與民進黨潛在競爭對手、綠委何欣純對比，江支持度39.9%、何為19.9%；楊則以28.2%支持度對上何的26.8%；江啟臣今天在東勢出席活動時，對此民調選擇低調不回應。
