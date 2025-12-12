快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

聽新聞
0:00 / 0:00

南投市預算增1.5億補助 高架橋下成「親子滑輪場」超吸睛

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市公所明年預算增加1.5億元，將優先改善道路，提升通學安全。圖／南投市公所提供
南投市公所明年預算增加1.5億元，將優先改善道路，提升通學安全。圖／南投市公所提供

南投市公所2025年總預算在中央與縣府補助下新增1.5億元，優先投入學生通學安全與親子休憩需求改善。其中，備受家長期待的高架橋下大型親子滑輪運動場預計明年動工，讓南投成為更安全、宜居的城市。

南投市民代表會日前通過第一次追加預算案。市公所指出，此次追加的1億5249萬元全數投入200多項市民最有感的建設，包括人行道改善、學校周邊交通安全、公園景觀升級、道路修整及社區活動中心設備更新等。其中工程類約1億2381萬元、活動類840萬元、公共設備更新約461萬元。

工程類共36項，包含多項提升通學安全與休憩品質的重點建設。國道三號高架橋下大型親子滑輪運動場獲補助1500萬元，南投國小與藍田街人行道改善630萬元、南投國中及平和國小周邊環境改善3654萬元。順溪南路改善420萬元、牛食水公園景觀工程480萬元、同源圳藍帶串聯暨老人公園景觀提升約600萬元，也均在此次編列中。

另有順溪南路道路品質提升補助840萬元、祖祠路人行環境與路口改善1756萬元、樂利路路面改善408萬元等，皆為市民直接受惠的生活建設。

市公所表示，補助項目多與市民日常生活密切相關，希望讓孩子上學更安全、長輩散步空間更友善、社區公園更舒適、道路維護更確實，讓南投市的生活品質一步步提升。

市長張嘉哲說，南投市預算有限，每一筆補助款都是市公所主動提案、積極爭取的成果。他感謝中央及南投縣政府的支持，也肯定公所人員努力把市民需求化為具體建設。展望未來一年，市公所將持續爭取更多建設與福利資源，讓南投成為更安全、更便利、更幸福的宜居城市。

南投市公所將在國道三號高架橋下方打造滑輪運動場，提供親子舒適安全的運動空間。圖／南投市公所提供
南投市公所將在國道三號高架橋下方打造滑輪運動場，提供親子舒適安全的運動空間。圖／南投市公所提供
南投市公所將在國道三號高架橋下方打造滑輪運動場，提供親子舒適安全的運動空間。圖／南投市公所提供
南投市公所將在國道三號高架橋下方打造滑輪運動場，提供親子舒適安全的運動空間。圖／南投市公所提供

南投縣 人行道 親子

延伸閱讀

獨／高雄中華陸橋2測速桿9個月拍千餘件違規「71人中標2次」警揭原因

南投台16線終於動了！民國116年開工、汛期前先補邊坡

斥資近5億！南投福崗路將西延1公里 2027年底完工

板橋陽明街人行道整修與騎樓落差難解 議員憂「愈改愈糟」

相關新聞

盧江東勢合體！藍營民調領先卻低調 盧秀燕：謝謝市民長期鼓勵

台中市盧秀燕今天與立委江啟臣一同在東勢參加東興宮贈匾與東勢親子館開幕典禮活動，針對行政院沒有執行財政收支劃分法，盧市長表...

台中市政路延伸二期工程進度落後 市府三度催工無果撤換廠商

台中市「市政路延伸工程」第二期工程施作中，原本由春原營造與萬德營造共同承攬，但萬德營造負責部分進度落後，市府三度發文催促...

南投市預算增1.5億補助 高架橋下成「親子滑輪場」超吸睛

南投市公所2025年總預算在中央與縣府補助下新增1.5億元，優先投入學生通學安全與親子休憩需求改善。其中，備受家長期待的...

因業務量減少關門？彰化市曉陽郵局將裁撤 市仔尾郵局列下一波

因業務量減少，彰化市民族路曉陽郵局將從本月22日裁撤，彰化縣的郵局數將從61個減為60個，下一個計畫裁撤的郵局則是彰化市...

「大里垃圾山」有解？台中環保局：11天清掉1439噸垃圾

台中市大里垃圾掩埋場遭質疑堆成「垃圾山」。環保局說，今年投入1.3億元推動「一般廢棄物分選打包計畫」，統計試車11天，優...

台中優質移居11月人口淨遷入全國第一 彰化縣逾500人遷入

台中市人口超過286萬人，居全國第二，近年人口增長主要來自社會增加，11越淨遷入人口超過千人，全國第一，以彰化縣遷入52...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。