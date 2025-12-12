聽新聞
南投市預算增1.5億補助 高架橋下成「親子滑輪場」超吸睛
南投市公所2025年總預算在中央與縣府補助下新增1.5億元，優先投入學生通學安全與親子休憩需求改善。其中，備受家長期待的高架橋下大型親子滑輪運動場預計明年動工，讓南投成為更安全、宜居的城市。
南投市民代表會日前通過第一次追加預算案。市公所指出，此次追加的1億5249萬元全數投入200多項市民最有感的建設，包括人行道改善、學校周邊交通安全、公園景觀升級、道路修整及社區活動中心設備更新等。其中工程類約1億2381萬元、活動類840萬元、公共設備更新約461萬元。
工程類共36項，包含多項提升通學安全與休憩品質的重點建設。國道三號高架橋下大型親子滑輪運動場獲補助1500萬元，南投國小與藍田街人行道改善630萬元、南投國中及平和國小周邊環境改善3654萬元。順溪南路改善420萬元、牛食水公園景觀工程480萬元、同源圳藍帶串聯暨老人公園景觀提升約600萬元，也均在此次編列中。
另有順溪南路道路品質提升補助840萬元、祖祠路人行環境與路口改善1756萬元、樂利路路面改善408萬元等，皆為市民直接受惠的生活建設。
市公所表示，補助項目多與市民日常生活密切相關，希望讓孩子上學更安全、長輩散步空間更友善、社區公園更舒適、道路維護更確實，讓南投市的生活品質一步步提升。
市長張嘉哲說，南投市預算有限，每一筆補助款都是市公所主動提案、積極爭取的成果。他感謝中央及南投縣政府的支持，也肯定公所人員努力把市民需求化為具體建設。展望未來一年，市公所將持續爭取更多建設與福利資源，讓南投成為更安全、更便利、更幸福的宜居城市。
