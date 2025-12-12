因業務量減少關門？彰化市曉陽郵局將裁撤 市仔尾郵局列下一波

因業務量減少，彰化市民族路曉陽郵局將從本月22日裁撤，彰化縣的郵局數將從61個減為60個，下一個計畫裁撤的郵局則是彰化市中正路市仔尾郵局。彰化郵局長陳樂明說，裁撤的郵局主要位在市區，會考量到周邊有郵局可以替代，相關人員可以移往業務量大的郵局，提升服務品質。

位於彰化市民族路的曉陽郵局，原是位在曉陽路，後來才遷到現在民族路的租用地點，並沿用曉陽郵局名稱。附近民眾獲知曉陽郵局即將裁撤後，都很不捨，認為在收寄郵件、包裹及存款、匯款等會比較不方便。

由於目前網路匯款、超商收寄包裹等業務十分多元，逐漸取代郵局的功能，而相關業務在其他郵局也有提供，因此中華郵政即檢討既有的郵局配置，針對業務量少、鄰近有郵局可提供服務，以及承租方式經營者，列為優先裁撤，將再人員配置到業務量大的郵局，提升服務品質。

彰化郵局局長陳樂明說，裁撤的郵局主要位在市區，鄰近沒有郵局的偏遠地區則不考慮，以彰化市曉陽郵局為例，由於業務量少，又是租用經營，而且距南瑤郵局、府前郵局、光復郵局等，都在1公里內，可就近提供服務，因此才決定裁撤。

彰化縣下一波列為裁撤的郵局是彰化市中正路市仔尾郵局，由於建築老舊，使用一、二樓空間，卻沒有電梯，對長者不方便，而且鄰近也有郵局可以替代，因此計畫裁撤。