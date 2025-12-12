聽新聞
「大里垃圾山」有解？台中環保局：11天清掉1439噸垃圾
台中市大里垃圾掩埋場遭質疑堆成「垃圾山」。環保局說，今年投入1.3億元推動「一般廢棄物分選打包計畫」，統計試車11天，優先處理場內長期裸露垃圾，共處理1439公噸垃圾，並產出1149顆打包物，改善大里掩埋場環境景觀與衛生。
環保局說明，這計畫針對暫置於大里掩埋場的垃圾初步破碎、分選可回收物及剔除不可燃物質，再以壓縮減積方式打包，不僅能有效降低廢棄物體積，也可減少垃圾散味、飛散等環境影響。完成堆疊的打包物將妥善覆蓋，確保不影響當地生活品質。11月27日啟動試車作業，優先清理場內長期裸露垃圾，目前運作順暢。
環保局表示，考量文山焚化廠即將進行汰舊換新工程，現階段先完成垃圾分選與打包，待焚化設施完成更新並恢復餘裕量能後，將依計畫陸續將打包物送入焚化廠處理。此措施可讓廢棄物管理更具彈性，並強化市府整體垃圾處理量能，確保環境衛生不受影響。
