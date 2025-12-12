台中優質移居11月人口淨遷入全國第一 彰化縣逾500人遷入

台中市人口超過286萬人，居全國第二，近年人口增長主要來自社會增加，11越淨遷入人口超過千人，全國第一，以彰化縣遷入524人最多，新北、南投、台北與高雄都遷入逾200人。市府表示，台中優質移居，不僅吸納中部縣市民眾，也吸引其他五都的人口。

根據內政部統計，今年11月台中市總人口286萬8404人，單月淨遷入1135人，社會增加率六都第一。民政局長吳世瑋指出，11月的遷入人口中，彰化縣524人最多，新北市320人次之，南投縣267人、台北市230人、高雄市210人。

吳世瑋表示，台中近年在大型建設和軌道經濟帶動下，透過捷運路網的聯合開發案吸引投資熱潮，加上台中海洋館、綠美圖、國際會展中心等重大建設一一完工，大幅提升中台灣城市競爭力，市府也同步完善交通與城市機能，吸引企業進駐。

吳世瑋進一步分析，11月的淨遷入人口前五大行政區分別是梧棲區319人、太平區204人、北屯區163人、西屯區131人與南屯區82人，這5區都有交通便捷的優勢，靠近高速公路與快速道路，也是近年重劃重點區域與商辦聚集地，帶動建商推案造鎮，成為外縣市民眾移居首選。

吳世瑋強調，市府也全力打造全齡友善環境，2018年以來公托從5處增加到46處，親子館從4處增加到20處，公幼也增加到280班；長照方面，2019年相關預算37.5億元，今年已倍增到83.3億元，加上老人健保全額補助、敬老愛心卡與復康巴士等，打造幸福宜居城市。