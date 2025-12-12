巨型媽祖像明年完工 大安港文化園區招商

大安港媽祖文化園區邁入關鍵進展，30公尺高的巨型媽祖雕像預計明年完工，將成為台灣全新的濱海地標。台中市政府觀光旅遊局啟動「大安港媽祖文化園區興建營運移轉案（ROT／BOT）」招商，在地藍綠議員建議市府，化整為零、強化配套避免媽祖園區成蚊子館。

觀旅局指出，媽祖雕像自去年取得雜項執照後工程順利，整體園區也陸續推動停車空間畫設、防風林營造、植栽補強及景觀美化。局長陳美秀強調，媽祖信仰是台灣重要文化資產，若能融入創新觀光元素，有望提升國際能見度，帶動海線整體旅遊升級。

此次招商以ROT與BOT方式引入民間專業，期望以公私協力模式打造兼具文化深度與觀光亮點的新景點。招商受理至2026年2月27日止，申請須知與契約草案已公告於財政部促參網及市府相關網站。市風景區管理所補充，本次招商資訊完整透明，並提供行政協助與現地勘查，以降低業者投入風險。

然而，在地議員對招商成效仍提出憂心。民進黨議員施志昌指出，園區過去多次招標餐廳或旅館OT、BOT案卻屢屢流標，「九大海線旗艦計畫」迄今進展有限，市府須加強執行，否則恐讓園區面臨閒置風險。

國民黨議員李文傑說，園區主題設定方向正確，但歷經三任市長，如今雕像主體才開始搭建結構，原訂明年5月媽祖誕辰前完工已不可能，預估最快7月才能落成，工程時程需更精準掌握。

國民黨議員楊啓邦說，市府曾向大企業求助，卻被直言「這樣投資一定會賠10年」，如今主體近完工，但基座內部與周邊旅宿招商依舊卡關，凸顯市府須提出具體策略降低投資風險。他建議「化整為零」，將大型開發拆成旅宿、餐飲市集等獨立標的，降低門檻，以「短期活動帶人潮、長期優化引投資」雙軌策略提升園區活力，實現永續營運。