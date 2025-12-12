快訊

建置量冠全國 中市監視器 畫面調不到惹怨

聯合報／ 記者余采瀅陳宏睿／台中報導

台中市監視遍鏡頭約3萬2500支，建置量全國第一；然而設備老舊、分布不均等問題，民眾不斷反映許多監視器老舊，經常出現故障、影像模糊或無法調閱，藍綠議員批員警辦案「看車牌還要用猜的」，嚴重影響治安與交通事故偵查效率。

市府統計，台中市近三年依靠監視器偵破的刑案共1萬4329件，占全市刑案近兩成。然部分治安熱區方圓300公尺內無監視器，基層調閱畫面時也常遇上「機器壞了、畫面調不到」情況。

不少民眾陳情，國民黨市議員吳瓊華表示，監視器本是警方偵查案件的重要工具，但市民反映公家監視器損壞，警方只能轉而尋找附近私人機器的畫面，「完全不合理」。她並指出，市區與原縣區監視器配比不均，要求市府全面檢討增設。

國民黨議員黃佳恬也批評，許多監視器年代久遠，畫質嚴重退化，「警察調查車牌常要用猜的，好像在破解摩斯密碼」。

民進黨議員陳俞融則指出，人口密度最高的北區監視器故障情況尤為嚴重，甚至發生員警辦案時不得不向居民借調監視影像的情形，效率大幅降低，暴露公共安全監控系統的重大缺陷。

對此，台中市警局回應，已啟動「台中市電子城牆—監視系統汰舊換新計畫」，將分10年逐步更新，期間自今年至2034年陸續進行汰換。今年將新增及汰換共211組設備，其中171組為汰換老舊系統。

警局指出，監視器毀損多因工程遷移或碰撞造成，各分局已被要求即時查修。全市監視器建置地點皆由轄區分局依治安與交通安全需求評估，確保發揮犯罪預防與偵查效能。

警局說明，自1999年開始建置至2024年底，全市完成7282組、3萬2506支鏡頭，數量全國最多。自2023年起採「汰舊換新＋新增建置」雙軌並行方式推動，並按年度預算、治安需求、區域密度等因素統籌規畫。2023年以來，監視系統平均妥善率維持99%以上；原縣區目前有3838組、16406支設備，近五年建置比例大致平衡。

監視器 台中市 警察

