家長憂影像消失 促台中私托建監管雲

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市共46家公共托嬰中心、195家準公共與私立托嬰中心，目前僅完成公托監管雲建置，準公共及私托仍未設置。有家長反映，遇事查監視影像，卻被消失。社會局表示，私托無強制規範須上傳雲端備份，明年將向中央爭取經費，逐步推動。

台中市46家公托皆設置監管雲，私托依法裝設監視器並保存30日影音資料，但未強制上傳雲端備份。台中市部分托嬰中心發生不當照顧事件，相關監視錄影檔案卻消失，無法還原事件的真相，引發家長不滿，向議員求助。

民進黨市議員王立任表示，準公共及私托數量最多，但中市府推行「監管雲」僅有公托。家長反映，發生虐嬰事件時，調閱監視器常遭托嬰機構刁難，或推說監視器故障沒拍到，影像被消失等，要求市府維護家長權益，加強私托建置監管雲。

台中市居家托育人員達9082人，收托人數是托育型態中最多。議員謝志忠說，新北、桃園、台南、高雄、苗栗已針對托育人員，由縣市政府補助、要求裝設監視器，目前六都僅台中市與台北市未推動，建議中市府進度不要墊底。

社會局指出，衛福部預計明年起補助地方政府及托嬰中心設置監管雲，社會局會配合辦理，明年逐步推動，並調查托嬰中心設置意願，研擬配套措施。

另居家托育場域裝監視器，社會局表示，居家托育環境屬私領域，因目前缺乏法源與相關配套，當有疑似事件爆發時，如托育人員沒拿出錄影內容，市府無法強求；社會局目前採鼓勵性質，除參考其他縣市作法，再視財源情況規畫補助。

