中市環保局啟動垃圾打包計畫 優先清理大里掩埋場

中央社／ 台中11日電
台中大里掩埋場。中央社
台中大里掩埋場。中央社

台中市環保局今年推動「一般廢棄物分選打包計畫」，優先清理大里掩埋場長期裸露垃圾。環保局今天表示，截至12月7日止，已處理1439公噸垃圾，並產出1149顆打包物。

環保局說明，民國114年投入逾新台幣1億元推動「一般廢棄物分選打包計畫」，針對暫置於大里掩埋場的垃圾進行初步破碎、分選可回收物及剔除不可燃物質，再以壓縮減積方式打包，不僅能有效降低廢棄物體積，也可減少垃圾散味、飛散等環境影響。

環保局表示，這項計畫已於11月27日在大里掩埋場啟動試車作業，優先清理場內長期裸露垃圾，目前運作順暢。截至12月7日止，已完成處理1439公噸垃圾，並產出1149顆打包物，顯著改善掩埋場環境景觀與衛生條件。

考量文山焚化廠即將進行汰舊換新工程，環保局指出，現階段先完成垃圾分選與打包，待焚化設施完成更新並恢復餘裕量能後，將依計畫陸續將打包物送入焚化廠處理。此措施可讓廢棄物管理更具彈性，並強化市府整體垃圾處理量能，確保環境衛生不受影響。

