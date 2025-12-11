快訊

網美瘋朝聖！台中最新網紅地標中央公園「Funkyland」21日啟用

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中最新網紅地標中央公園綠美圖（右）旁的「Funkyland」（左）。圖／台中市政府提供
台中最新網紅地標中央公園綠美圖（右）旁的「Funkyland」（左）。圖／台中市政府提供

台中最新網紅地標中央公園綠美圖旁的「Funkyland」11月試營運後，遼闊視野與波希米亞野餐風半戶外空間，成拍照、喝咖啡、野餐、賞夕陽的網美景點。建設局說，將於12月21日啟用，同步推出聖誕展演與手作活動，邀市民感受中央公園魅力再升級。

建設局長陳大田說明，由建設局委託習亦思公司經營的Funkyland，座落中央公園十二感官空間味覺體驗區草坡制高點，是綠美圖與台中國際會展中心間最醒目的視覺焦點。

陳大田指出，從空中花園、會展中心二樓平台、經貿五路跨橋甚至舊機場跑道草坪遠眺，都能看見其獨特造型，宛如嵌在自然中的現代藝術地景。業者善用地形層次打造舒適開放的休憩空間，提供咖啡輕食、風格野餐預約與主題課程，讓遊客在自然景觀中享受慢活時光。

陳大田說明，試營運期間最受網美歡迎的是半戶外波希米亞風休憩區，布幔、地毯、棧板桌、抱枕與植栽交織出夢幻氛圍，挑高空間與自然光線讓隨手拍都像旅拍大片。場域亦貼心設置兒童遊戲區，親子同行也能輕鬆享受療癒時光。

建設局說明，目前Funkyland仍處試營運階段，營業時間為每天下午1時至7時（周一公休）。正逢秋冬芒草盛放，漫步步道即可欣賞跨橋上的白色芒草隨風搖曳；黃昏更是拍照人潮湧現的黃金時段。相關資訊可追蹤店家IG：@funkylandtw

台中最新網紅地標中央公園綠美圖旁的「Funkyland」試營運期間，吸引民眾到訪。圖／台中市政府提供
台中最新網紅地標中央公園綠美圖旁的「Funkyland」試營運期間，吸引民眾到訪。圖／台中市政府提供
台中最新網紅地標中央公園綠美圖（右）、會展中心（左）中央的「Funkyland」（左）。圖／台中市政府提供
台中最新網紅地標中央公園綠美圖（右）、會展中心（左）中央的「Funkyland」（左）。圖／台中市政府提供
台中最新網紅地標中央公園綠美圖旁的「Funkyland」，吸引民眾在草地上野餐。圖／台中市政府提供
台中最新網紅地標中央公園綠美圖旁的「Funkyland」，吸引民眾在草地上野餐。圖／台中市政府提供
台中中央公園「Funkyland」波希米亞野餐風半戶外空間深受歡迎。圖／台中市政府提供
台中中央公園「Funkyland」波希米亞野餐風半戶外空間深受歡迎。圖／台中市政府提供
台中中央公園「Funkyland」以布幔、地毯、棧板桌、抱枕與植栽打造波希米亞休憩餐飲區，深受歡迎。圖／台中市政府提供
台中中央公園「Funkyland」以布幔、地毯、棧板桌、抱枕與植栽打造波希米亞休憩餐飲區，深受歡迎。圖／台中市政府提供

