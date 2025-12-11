聽新聞
0:00 / 0:00
網美瘋朝聖！台中最新網紅地標中央公園「Funkyland」21日啟用
台中最新網紅地標中央公園綠美圖旁的「Funkyland」11月試營運後，遼闊視野與波希米亞野餐風半戶外空間，成拍照、喝咖啡、野餐、賞夕陽的網美景點。建設局說，將於12月21日啟用，同步推出聖誕展演與手作活動，邀市民感受中央公園魅力再升級。
建設局長陳大田說明，由建設局委託習亦思公司經營的Funkyland，座落中央公園十二感官空間味覺體驗區草坡制高點，是綠美圖與台中國際會展中心間最醒目的視覺焦點。
陳大田指出，從空中花園、會展中心二樓平台、經貿五路跨橋甚至舊機場跑道草坪遠眺，都能看見其獨特造型，宛如嵌在自然中的現代藝術地景。業者善用地形層次打造舒適開放的休憩空間，提供咖啡輕食、風格野餐預約與主題課程，讓遊客在自然景觀中享受慢活時光。
陳大田說明，試營運期間最受網美歡迎的是半戶外波希米亞風休憩區，布幔、地毯、棧板桌、抱枕與植栽交織出夢幻氛圍，挑高空間與自然光線讓隨手拍都像旅拍大片。場域亦貼心設置兒童遊戲區，親子同行也能輕鬆享受療癒時光。
建設局說明，目前Funkyland仍處試營運階段，營業時間為每天下午1時至7時（周一公休）。正逢秋冬芒草盛放，漫步步道即可欣賞跨橋上的白色芒草隨風搖曳；黃昏更是拍照人潮湧現的黃金時段。相關資訊可追蹤店家IG：@funkylandtw
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言