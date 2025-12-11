彰化優鮮拓國際市場 拜會奧克蘭辦事處洽外銷

彰化縣長王惠美今天率領縣府局處代表及縣內14家農業團體重要領袖、農會總幹事，前往紐西蘭最大城市奧克蘭，拜會駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶，進行農業與觀光交流。此行聚焦彰化優勢農產如芭樂、葡萄與火龍果的外銷契機，同時討論紐西蘭液態乳零關稅政策對雙邊農業發展的啟示。

陳詠韶身為彰化子弟，簡要說明奧克蘭在市政管理與永續發展上的重要作為，並指出紐西蘭在生態環保及永續觀光推廣方面的經驗，對台灣地方施政及產業升級具有參考價值。他也提到，台紐自由貿易協定（FTA）生效已屆12年，為雙邊農產品貿易奠定穩定基礎；「有機產品相互認證」協議，更為台灣優質農產輸入紐西蘭提供具體便利。

王惠美強調農產國際化的決心。她表示，彰化農民生產的農特產品品質深受國內外肯定，縣府除透過產銷履歷、智慧農業應用、農產品評鑑及「彰化優鮮」品牌等政策提升產品競爭力，近年也率領優秀農企業赴日本、新加坡等國展售並簽訂外銷訂單。

此次拜會奧克蘭辦事處，期望精準掌握當地市場偏好、貿易規範及通路運作模式，協助農民拓展外銷機會，同時交流智慧農業、循環農業及食農教育，提升彰化農業韌性與永續性。