記錄下「心靈悸動的那一刻」 營造老董吳春山台中辦攝影展

麗明營造公司董事長吳春山以承接興建台中歌劇院、嘉義故宮南院、台中巨蛋聞名，他私底下的休閒愛好更是精彩，除了是素人演唱家，還喜好攝影，至今已辦過8次攝影展，而且令人驚訝的是，他僅以隨身的手機就完成作品，即日至明年一月四日將在台中市大里的曼殊堂展出49幅最新作品。

此次展出名為「五國十色」是吳春山旅遊中記錄下的北歐、東歐、日本、紐西蘭、突尼西亞景色。他說，其中有屬於風景裡的寧靜、浪漫與壯闊，也有與各地人們互動，來自文化碰撞的趣味交流。

儘管有許多人看過吳春山的攝影作品後，驚訝於是如何僅用手機就能拍下一幅幅的美景？吳春山說，雖然喜好攝影，但他並不追求名貴和特殊的相機，只是喜愛透過手機在心靈悸動的那一刻記錄下來。許多人也因此驚訝於他對周遭事物的觀察，和心中經常蘊含著美的念頭。

吳也是逢甲大學 EMBA 「攝影美學協會」創會會長，拍攝過的主題涵蓋人文、建築、風景、植物花卉等。他歡迎大家前往欣賞，「感受影像所傳達的溫度，也透過自己的視角，重新探索自己觀察世界的方式。」

曼殊堂位在大里區永隆路143號，13日上午10時至12時並與品味私塾創辦人王文靜有精彩對談。