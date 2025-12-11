快訊

南投台16線終於動了！民國116年開工、汛期前先補邊坡

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立院交通委員會今天會勘南投縣台16線，交通部長陳世凱拍板，116年起動工拓寬，並優先改善邊坡。圖／立委游顥提供
立院交通委員會今天會勘南投縣台16線，交通部長陳世凱拍板，116年起動工拓寬，並優先改善邊坡。圖／立委游顥提供

立法院交通委員會今天到南投縣會勘台16線19K至25K路段，交通部長陳世凱拍板，確定拓寬工程將於116年起動工，總經費約25億元，並投入1.5億元優先改善邊坡安全，徹底改善台16線交通瓶頸。

交通委員會由游顥、馬文君、麥玉珍3名立委會同交通部、公路局、南投縣府及國防部，針對台16線水里至信義段進行實地考察與，該路段多年狹窄破碎，逢雨易落石，影響交通和人車安全。

南投縣副縣長王瑞德說，19K至25K多處路基老化、側溝損壞，彎道狹窄更讓大型車輛會車困難，地方對行車安全反映多年。他說，這次在立委游顥與麥玉珍反覆協調下，交通部承諾在主體拓寬前，會先針對受損路面與危險路段進行改善，先提升行車條件。

游顥表示，台16線拓寬討論多年，始終卡在預算與工程期程不明確，如今交通部不僅把工程納入計畫，也同意投入1.5億元加強邊坡保護，對水里、信義交通安全意義重大。

陳世凱強調，台16線拓寬將從116年6月動工，將分三階段施工，並承諾拓寬與邊坡工程將同步規劃。他也表示會研議提供安全、可通行的替代道路，避免工程期間影響居民通行。邊坡改善工程預定在明年汛期前完成，降低落石與坍方風險。

游顥最後表示，交通部年度可動用的道路預算全國僅約一千億元，能讓南投爭取到26.5億元並排入優先序，相當不易，顯示地方需求確實被中央看見。他將持續協調後續工程設計與工期，盼台16線儘速改善，讓鄉親行車更安全。

南投縣 交通部長 游顥

