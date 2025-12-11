影／國軍演練凸槌 彰化溪州村民怒吼：還沒打到中共先打到台灣人

國軍4日在彰化縣溪州鄉實砲射擊演練時，一枚偏離目標的榴彈造成 3戶民宅遮雨棚、鋁門受損，今天縣議員李俊諭邀集軍方到當地聽取民眾心聲，有民眾說早期他有家人就是被軍方砲彈打死，現在還生活在恐懼中，國軍還沒打到中共，先打到自己人，要求軍方要徹底檢討，並檢討地方回饋措施。

國軍近來加強演訓，4日在溪州鄉進行實砲射擊演練時，一枚155公厘榴彈飛進社區，當時有民宅住戶正在遮雨棚下準備早餐，突聽到巨響，一旁樹木倒下，地板也有個凹洞，停在一旁的車子都差點波及，一戶屋頂也被波及，3戶住戶都受到很大驚嚇。

李俊諭今天邀集軍方代表到溪州鄉覆靈宮聽取地方心聲，李俊諭說，這些受災戶至今都還做惡夢，感受到生命受威脅，而且軍方長期在溪州演練，活動時也都會用到覆靈宮的水和空間，但也沒回饋。

「子彈是要反攻大陸打共產黨，不是要打台灣人，這有天理嗎?」一名地方耆老生氣的說，他年輕時就經歷過家被砲彈打中，大哥大嫂等一家5口被砲彈打死的悲劇，這麼多年了還是沒改善。

大庄村長陳元振說，砲彈打到民宅讓居民非常惶恐，軍方一定要檢討演習操作是否有疏失，不能再有下次，這次是不幸中的大幸，沒有傷到人，而且軍方演習，溪州各村受影響最多，但回饋金卻和北斗、田中一樣，回饋金不能一視同仁，受影響多的應回饋多一點。

軍方代表說，所有射擊演訓都是照標準程序演練，對於相關疏失也會進行檢討，也希望大家能多給國軍鼓勵。

民眾也認為，回饋金都是給公所運用，也沒實際回饋到受影響最嚴重的村落，應該要檢討回饋機制。

溪州鄉長江淑芬今天也發出聲明表示，軍方在溪州的回饋金是一年1380萬，公所都有分配給受影響的8村，明年將改發生活補助金給村民實質回饋，預計8村村民每人可獲500元回饋，其餘回饋金公所都是做為全鄉公益活動，並另外再對這8村建設，砲指部的回饋金公所是完全充分回歸鄉民福利。