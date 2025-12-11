快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

聽新聞
0:00 / 0:00

遇明年選舉年 彰化傳有鄉鎮長暫不簽准調漲大型廢棄物收費

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣各鄉鎮市清潔隊代收運家具與巨大垃圾應依辦法收費，但過去各清潔隊各自為政，有的收運不收費、有的因應年節暫時免費，金額也不一致。圖／彰化環保局提供
彰化縣各鄉鎮市清潔隊代收運家具與巨大垃圾應依辦法收費，但過去各清潔隊各自為政，有的收運不收費、有的因應年節暫時免費，金額也不一致。圖／彰化環保局提供

彰化縣「代清除處理廢棄物收費辦法」完成修正並於12月2日公告施行，各鄉鎮市清潔隊代收運家具與巨大垃圾應依辦法收費，但過去各清潔隊各自為政，有的收運不收費、有的因應年節暫時免費，金額也不一致。縣府雖早訂出統一標準，今年新制又調漲部分費用，但明年逢鄉鎮市長選舉，傳出首長顧及民意，已不簽准要「再議」。

彰化市清潔隊每年出勤約2萬趟協助家戶清除大型廢棄物，家具占比最高，其中超過六成是單件家具，整車載運反而較少。彰化市大型廢棄物每趟次代收費4050元，若是少量或單件家具仍免費協助處理。

清潔隊說，縣府12月公布的新制收費，大車載運的價格與現況落差大，但統一標準有助避免民眾跨鄉鎮傾倒廢家具，造成管理困擾。

和美鎮目前大車代收運收費2000元、小車1000元，針對常見的彈簧床也訂出單件收費單人床200元、雙人床300元。鎮長林庚壬表示，單床收費就已頻遭民眾抱怨，但清潔隊每月代收雖約10萬元，「其實只是小錢」。他認為縣府新訂費率偏高，希望能再調整，避免造成負面觀感。

伸港鄉長黃永欽則說，目前每車收約3000元，也設有單件家具費用，但縣府新訂價格偏高，恐讓民眾難接受，未來可能朝「以件計價」方向推動，降低民眾反彈。

彰化鄉鎮公所過去未訂定統一收費標準、管理機制與程序曾遭審計室檢討，環保局長江培根指出，原提供計算公式讓各鄉鎮自行訂費率，但環境部認為法令未授權鄉鎮公所，必須由縣市政府統一訂定，才在2017年訂出代清除處理廢棄物收費辦法，今年再進一步修正。

彰化縣「代清除處理廢棄物收費辦法」完成修正，但因部分費用調漲反映成本，傳出有鄉鎮首長不簽准。圖／彰化環保局提供
彰化縣「代清除處理廢棄物收費辦法」完成修正，但因部分費用調漲反映成本，傳出有鄉鎮首長不簽准。圖／彰化環保局提供

家具 廢棄物

延伸閱讀

彰化巨大廢棄物收費調漲 環保局：增單件收費、隨袋計價更划算

繼挖出廢棄物...竹市頭前溪又見土方、水泥磚 環保局：工程完成即移除

綠彰化縣提名黑馬竄出 林世賢「無派系、經濟第一」衝擊領先群

14業者非法處理1600噸廢棄物 不法所得逾1億

相關新聞

影／國軍演練凸槌 彰化溪州村民怒吼：還沒打到中共先打到台灣人

國軍4日在彰化縣溪州鄉實砲射擊演練時，一枚偏離目標的榴彈造成 3戶民宅遮雨棚、鋁門受損，今天縣議員李俊諭邀集軍方到當地聽...

遇明年選舉年 彰化傳有鄉鎮長暫不簽准調漲大型廢棄物收費

彰化縣「代清除處理廢棄物收費辦法」完成修正並於12月2日公告施行，各鄉鎮市清潔隊代收運家具與巨大垃圾應依辦法收費，但過去...

南投台16線終於動了！民國116年開工、汛期前先補邊坡

立法院交通委員會今天到南投縣會勘台16線19K至25K路段，交通部長陳世凱拍板，確定拓寬工程將於116年起動工，總經費約...

彰化優鮮拓國際市場 拜會奧克蘭辦事處洽外銷

彰化縣長王惠美今天率領縣府局處代表及縣內14家農業團體重要領袖、農會總幹事，前往紐西蘭最大城市奧克蘭，拜會駐奧克蘭辦事處...

記錄下「心靈悸動的那一刻」 營造老董吳春山台中辦攝影展

麗明營造公司董事長吳春山以承接興建台中歌劇院、嘉義故宮南院、台中巨蛋聞名，他私底下的休閒愛好更是精彩，除了是素人演唱家，...

彰化巨大廢棄物收費調漲 環保局：增單件收費、隨袋計價更划算

彰化縣修正後的「代清除處理廢棄物收費辦法」12月2日正式上路，明訂各鄉鎮市「應」依辦法執行，避免各鄉鎮「各做各的」的狀況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。