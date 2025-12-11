遇明年選舉年 彰化傳有鄉鎮長暫不簽准調漲大型廢棄物收費

彰化縣「代清除處理廢棄物收費辦法」完成修正並於12月2日公告施行，各鄉鎮市清潔隊代收運家具與巨大垃圾應依辦法收費，但過去各清潔隊各自為政，有的收運不收費、有的因應年節暫時免費，金額也不一致。縣府雖早訂出統一標準，今年新制又調漲部分費用，但明年逢鄉鎮市長選舉，傳出首長顧及民意，已不簽准要「再議」。

彰化市清潔隊每年出勤約2萬趟協助家戶清除大型廢棄物，家具占比最高，其中超過六成是單件家具，整車載運反而較少。彰化市大型廢棄物每趟次代收費4050元，若是少量或單件家具仍免費協助處理。

清潔隊說，縣府12月公布的新制收費，大車載運的價格與現況落差大，但統一標準有助避免民眾跨鄉鎮傾倒廢家具，造成管理困擾。

和美鎮目前大車代收運收費2000元、小車1000元，針對常見的彈簧床也訂出單件收費單人床200元、雙人床300元。鎮長林庚壬表示，單床收費就已頻遭民眾抱怨，但清潔隊每月代收雖約10萬元，「其實只是小錢」。他認為縣府新訂費率偏高，希望能再調整，避免造成負面觀感。

伸港鄉長黃永欽則說，目前每車收約3000元，也設有單件家具費用，但縣府新訂價格偏高，恐讓民眾難接受，未來可能朝「以件計價」方向推動，降低民眾反彈。