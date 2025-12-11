鳥嘴潭人工湖送水管施工 彰化和美8萬戶16日停水
台水公司第十一區管理處今天表示，為辦理鳥嘴潭人工湖送水管改接工程，彰化市50多里及和美鎮8里，16日上午10時至17日上午9時因施工停水，受影響戶數約8萬多戶。
台灣自來水公司第十一區管理處今天發布新聞稿，說明因進行鳥嘴潭人工湖下游送水管改接工程，預計12月16日上午10時至17日上午9時停水施工，彰化市及和美鎮部分地區將停水減壓，合計停水戶數約為6萬1313戶，水壓下降戶數為1萬9792戶，受影響戶數約有8萬1105戶。
台水第十一區管理處說，彰化市停水的區域有寶廍里、富貴里、西勢里等50多里，和美鎮停水為新庄里、中寮里及糖友里等8里；彰化市減壓供水的有莿桐里、南安里及南美里等9里，和美鎮減壓供水為詔安里、嘉犁里及源埤里等5里。
此外，台水第十一區管理處表示，施工時將盡量縮小停水範圍及時間，造成居民不便請見諒。停水期間，請居民關閉抽水機電源，以免損壞；而建築物自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生虹吸污染。
