快訊

學生墜樓意外頻傳 究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

鳥嘴潭人工湖送水管施工 彰化和美8萬戶16日停水

中央社／ 彰化11日電

台水公司第十一區管理處今天表示，為辦理鳥嘴潭人工湖送水管改接工程，彰化市50多里及和美鎮8里，16日上午10時至17日上午9時因施工停水，受影響戶數約8萬多戶。

台灣自來水公司第十一區管理處今天發布新聞稿，說明因進行鳥嘴潭人工湖下游送水管改接工程，預計12月16日上午10時至17日上午9時停水施工，彰化市及和美鎮部分地區將停水減壓，合計停水戶數約為6萬1313戶，水壓下降戶數為1萬9792戶，受影響戶數約有8萬1105戶。

台水第十一區管理處說，彰化市停水的區域有寶廍里、富貴里、西勢里等50多里，和美鎮停水為新庄里、中寮里及糖友里等8里；彰化市減壓供水的有莿桐里、南安里及南美里等9里，和美鎮減壓供水為詔安里、嘉犁里及源埤里等5里。

此外，台水第十一區管理處表示，施工時將盡量縮小停水範圍及時間，造成居民不便請見諒。停水期間，請居民關閉抽水機電源，以免損壞；而建築物自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生虹吸污染。

停水 彰化 鳥嘴潭人工湖

延伸閱讀

淡水停水爭議延燒 榮工撇責 台水：待第三方調查

快儲水！一張圖看高市這6區將大規模停水10小時 原因曝光

淡水大停水…市府停水補償機制遭批 議員提定額補償

彰化市、和美鎮16日起停水23小時 8萬戶受影響將設40處供水站

相關新聞

「925萬顆電池」在住家旁？豐原人怒吼滾出去 業者說話了

逾百名台中豐原反儲能自救會成員今到市議會陳情，指盛日儲能在里民不知情下，在住宅區旁設置108電池櫃、925萬顆鋰電池的儲...

南投台16線終於動了！民國116年開工、汛期前先補邊坡

立法院交通委員會今天到南投縣會勘台16線19K至25K路段，交通部長陳世凱拍板，確定拓寬工程將於116年起動工，總經費約...

影／國軍演練凸槌 彰化溪州村民怒吼：還沒打到中共先打到台灣人

國軍4日在彰化縣溪州鄉實砲射擊演練時，一枚偏離目標的榴彈造成 3戶民宅遮雨棚、鋁門受損，今天縣議員李俊諭邀集軍方到當地聽...

遇明年選舉年 彰化傳有鄉鎮長暫不簽准調漲大型廢棄物收費

彰化縣「代清除處理廢棄物收費辦法」完成修正並於12月2日公告施行，各鄉鎮市清潔隊代收運家具與巨大垃圾應依辦法收費，但過去...

彰化巨大廢棄物收費調漲 環保局：增單件收費、隨袋計價更划算

彰化縣修正後的「代清除處理廢棄物收費辦法」12月2日正式上路，明訂各鄉鎮市「應」依辦法執行，避免各鄉鎮「各做各的」的狀況...

影／山村社區推動保育工作 台中里山保育聯盟51夥伴獲頒標章

林業及自然保育署台中分署今天在八仙山國家森林遊樂區舉辦「台中里山標章」頒布會暨計畫成果展，頒布「台中里山標章」獎牌給51...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。