彰化巨大廢棄物收費調漲 環保局：增單件收費、隨袋計價更划算

彰化縣修正後的「代清除處理廢棄物收費辦法」12月2日正式上路，明訂各鄉鎮市「應」依辦法執行，避免各鄉鎮「各做各的」的狀況，制度也加入「以件計價」與「隨袋計價」，同時調整費用以反映人力、油料與勘查等必要成本。

彰化縣府環保局說，調漲主要集中在需申請專車清運的少數案件，多數民眾可透過彈性方案或各鄉鎮公所公告的免收費機制處理大型家具。

過去大型家具由清潔隊協助清運，但因各鄉鎮市收費差異大，曾出現民眾將家具送往不收費鄉鎮、或家具行把清潔隊當免費清運員的亂象，縣府2017年首度訂定統一標準，今年再進一步修正，明確強化執行義務。

此次修正中，專車收運的計價全面調整垃圾子車部分，家戶每車由1000元調為4300元，非家戶從3500元調為6600元；八立方米密封壓縮式垃圾車，家戶收費4700元、非家戶25100元；資源回收車七公噸以上，家戶費用為4300元，非家戶27300元。

環保局指出，過去以「整車」為計價單位，難符合民眾需求，因此改以單件家具訂價，例如單人沙發200元、沙發整組（含茶几）1400元，費用比過去划算。若只是小量廢棄物，則可改採「隨袋計價」，如120公升袋裝廢棄物145元，同樣較舊制便宜。

針對農曆年前各公所慣行的免費大型家具清運服務，新制也明文授權各鄉鎮市公所依需求公告免收費條件，使政策更具彈性。

環保局長江培根表示，一般家庭垃圾原本已隨水費徵收，代收作業主要針對未納入公所清運系統、必須派專車處理的少數案件。此次調整也考量清潔隊薪資、派車油料及事前勘查費用，盼費率更貼近實際成本。