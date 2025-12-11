快訊

學生墜樓意外頻傳 究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化巨大廢棄物收費調漲 環保局：增單件收費、隨袋計價更划算

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣修正「代清除處理廢棄物收費辦法」，制度也加入「以件計價」與「隨袋計價」。圖／彰化環保局提供
彰化縣修正「代清除處理廢棄物收費辦法」，制度也加入「以件計價」與「隨袋計價」。圖／彰化環保局提供

彰化縣修正後的「代清除處理廢棄物收費辦法」12月2日正式上路，明訂各鄉鎮市「應」依辦法執行，避免各鄉鎮「各做各的」的狀況，制度也加入「以件計價」與「隨袋計價」，同時調整費用以反映人力、油料與勘查等必要成本。

彰化縣府環保局說，調漲主要集中在需申請專車清運的少數案件，多數民眾可透過彈性方案或各鄉鎮公所公告的免收費機制處理大型家具

過去大型家具由清潔隊協助清運，但因各鄉鎮市收費差異大，曾出現民眾將家具送往不收費鄉鎮、或家具行把清潔隊當免費清運員的亂象，縣府2017年首度訂定統一標準，今年再進一步修正，明確強化執行義務。

此次修正中，專車收運的計價全面調整垃圾子車部分，家戶每車由1000元調為4300元，非家戶從3500元調為6600元；八立方米密封壓縮式垃圾車，家戶收費4700元、非家戶25100元；資源回收車七公噸以上，家戶費用為4300元，非家戶27300元。

環保局指出，過去以「整車」為計價單位，難符合民眾需求，因此改以單件家具訂價，例如單人沙發200元、沙發整組（含茶几）1400元，費用比過去划算。若只是小量廢棄物，則可改採「隨袋計價」，如120公升袋裝廢棄物145元，同樣較舊制便宜。

針對農曆年前各公所慣行的免費大型家具清運服務，新制也明文授權各鄉鎮市公所依需求公告免收費條件，使政策更具彈性。

環保局長江培根表示，一般家庭垃圾原本已隨水費徵收，代收作業主要針對未納入公所清運系統、必須派專車處理的少數案件。此次調整也考量清潔隊薪資、派車油料及事前勘查費用，盼費率更貼近實際成本。

家具 環保局長

延伸閱讀

繼挖出廢棄物...竹市頭前溪又見土方、水泥磚 環保局：工程完成即移除

綠彰化縣提名黑馬竄出 林世賢「無派系、經濟第一」衝擊領先群

14業者非法處理1600噸廢棄物 不法所得逾1億

高雄廢棄物亂倒危機又重演 議員揭「大坪頂垃圾山」堆3年

相關新聞

「925萬顆電池」在住家旁？豐原人怒吼滾出去 業者說話了

逾百名台中豐原反儲能自救會成員今到市議會陳情，指盛日儲能在里民不知情下，在住宅區旁設置108電池櫃、925萬顆鋰電池的儲...

南投台16線終於動了！民國116年開工、汛期前先補邊坡

立法院交通委員會今天到南投縣會勘台16線19K至25K路段，交通部長陳世凱拍板，確定拓寬工程將於116年起動工，總經費約...

影／國軍演練凸槌 彰化溪州村民怒吼：還沒打到中共先打到台灣人

國軍4日在彰化縣溪州鄉實砲射擊演練時，一枚偏離目標的榴彈造成 3戶民宅遮雨棚、鋁門受損，今天縣議員李俊諭邀集軍方到當地聽...

遇明年選舉年 彰化傳有鄉鎮長暫不簽准調漲大型廢棄物收費

彰化縣「代清除處理廢棄物收費辦法」完成修正並於12月2日公告施行，各鄉鎮市清潔隊代收運家具與巨大垃圾應依辦法收費，但過去...

彰化巨大廢棄物收費調漲 環保局：增單件收費、隨袋計價更划算

彰化縣修正後的「代清除處理廢棄物收費辦法」12月2日正式上路，明訂各鄉鎮市「應」依辦法執行，避免各鄉鎮「各做各的」的狀況...

影／山村社區推動保育工作 台中里山保育聯盟51夥伴獲頒標章

林業及自然保育署台中分署今天在八仙山國家森林遊樂區舉辦「台中里山標章」頒布會暨計畫成果展，頒布「台中里山標章」獎牌給51...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。