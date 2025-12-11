影／山村社區推動保育工作 台中里山保育聯盟51夥伴獲頒標章

林業及自然保育署台中分署今天在八仙山國家森林遊樂區舉辦「台中里山標章」頒布會暨計畫成果展，頒布「台中里山標章」獎牌給51位社區部落合作夥伴，現場也展現該分署自民國106年起，深耕大甲溪、大安溪沿線山村社區推動里山倡議的成果。

今天活動由松鶴部落青年團體「泰好玩」以泰雅族傳統舞蹈熱情開場，呼應「根生文化」標章的精神，展現部落的文化自信與活力。

林業保育署台中分署將歷年里山社區周遭生態調查成果，以影片播放紅外線自動相機所拍攝到石虎、穿山甲、台灣野山羊、食蟹獴等野生動物出沒的影像，展現計畫培力、在地社區集結耕耘下，以友善經營連結國有林班地到淺山棲地，逐步串聯台中西部淺山森林保育軸帶，透過生態調查資料的累積。

今天現場邀請生態廚師以友善環境的傳統作物為食材示範料理，製作特色料理、風味點心，讓所有參與者在美味與交流在地故事的過程中，更加理解生態保育與里山生活價值。

​林業保育署台中分署表示，為呼應國際生物多樣性趨勢與保育政策，該分署自106年起輔導大甲溪沿線(南勢、裡冷、松鶴、哈崙台、斯可巴等)山村社區推動里山保育工作，輔導社區夥伴以「傳統生活文化保存、傳統作物耕種與保存、在地農業經營與維持、其他一級產業經營與維護、二級加工產業之發展、在地特色之生態旅遊發展」六大面向推動里山工作。