影／居民抗議儲能場當鄰居 業者：安全標準遠高於一般儲能

台中豐原反儲能自救會集結當地上百位居民今天上午前往市議會陳情，抗議盛日儲能公司未與居民充分溝通的情況下，在住宅區旁設108電池櫃、925萬顆鋰電池的儲能場危及安全，要求業者停工，廠區撤出當地住宅區。

自救會向市議會代表以及當地市議員陳清龍遞交陳情函提出三訴求：一、立即停止儲能場設置；二、要求台中市政府啟動風險評估和公開設明會；三、請台中市政府要求中央提出替代方案。