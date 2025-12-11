影／居民抗議儲能場當鄰居 業者：安全標準遠高於一般儲能

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
逾百名台中豐原反儲能自救會成員今到市議會陳情，指盛日儲能在里民不知情下，在住宅區旁設置108電池櫃、925萬顆鋰電池的儲能場危及安全，要求「全案撤回、儲能滾出去！」記者黃仲裕／攝影
逾百名台中豐原反儲能自救會成員今到市議會陳情，指盛日儲能在里民不知情下，在住宅區旁設置108電池櫃、925萬顆鋰電池的儲能場危及安全，要求「全案撤回、儲能滾出去！」記者黃仲裕／攝影

台中豐原反儲能自救會集結當地上百位居民今天上午前往市議會陳情，抗議盛日儲能公司未與居民充分溝通的情況下，在住宅區旁設108電池櫃、925萬顆鋰電池的儲能場危及安全，要求業者停工，廠區撤出當地住宅區。

自救會向市議會代表以及當地市議員陳清龍遞交陳情函提出三訴求：一、立即停止儲能場設置；二、要求台中市政府啟動風險評估和公開設明會；三、請台中市政府要求中央提出替代方案。

盛日儲能科技說明，本案採24小時專業人員駐場監控，並且以攝氏25度恆溫、24小時吹冷氣，系統具溫度、煙霧、電流與多重安全偵測機制，電池種類為磷酸鋰鐵（LFP）電池，實際數量也只有1萬3千多顆，已通過UL9540A 國際防延燒測試認證，其安全標準遠高於一般儲能或工業用電設備；本案已五次公開說明會及一次實地參訪，也有多名民意代表出席關心，將持續與案場周邊居民逐戶溝通。

自救會也向市議會代表以及當地市議員陳清龍（右一）遞交陳情函。記者黃仲裕／攝影
自救會也向市議會代表以及當地市議員陳清龍（右一）遞交陳情函。記者黃仲裕／攝影
豐原反儲能自救會今天聚集在台中市議會一樓門口前方陳情抗議。記者黃仲裕／攝影
豐原反儲能自救會今天聚集在台中市議會一樓門口前方陳情抗議。記者黃仲裕／攝影

