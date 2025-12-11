「925萬顆電池」在住家旁？豐原人怒吼滾出去 業者說話了

逾百名台中豐原反儲能自救會成員今到市議會陳情，指盛日儲能在里民不知情下，在住宅區旁設置108電池櫃、925萬顆鋰電池的儲能場危及安全，要求「全案撤回、儲能滾出去！」盛日儲能說明，本案在甲種工業區設置，電池模組不到1.5萬個磷酸鋰鐵電池且24小時吹冷氣，經台電並聯審查通過，將持續居民溝通。

自救會指，盛日儲能科技以工廠附屬設施名義，在住宅密集區旁，設置大型電力儲能場，申設階段，居民完全不知情，自救會今到台中市議會陳情，盼台中市議員們能夠協調將此開發案退回，並在申設審查流程納入在地居民意見。

自救會也向市議會代表，以及當地市議員陳清龍遞交陳情函，提出三訴求，一、立即停止儲能場設置；二、要求台中市政府啟動風險評估和公開設明會；三、請台中市政府要求中央提出替代方案。

陳清龍表示，他收下陳情函後，將協調居民與業者，在法規上、現場實際操作上取得居民訴求受到尊重，廠商依法依規權益也受到保障，尋求多贏。

翁社里里長吳安修表示，儲能廠申設程序不正義，應補強法規再行開發，台灣儲能場的申設審查程序缺乏在地居民參與，里民是到施工階段才會知道興建儲能廠，等同沒收民眾參與以及反對的權利。因此自救會要求應該要退回此儲能開發案，修正補強相關法規制度再進行申設流程。

盛日儲能科技表示，尊重鄉親意見，本案基地為「甲種工業用地」，其設備選型、場域條件、設計規範、消防系統與電池種類，均依台灣現行法規、主管機關審查要求及國際安全標準規畫。