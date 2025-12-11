快訊

台中藏捷克元素 捷克駐台代表親自走訪還向盧秀燕秀中文

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
捷克駐台代表史坦格（右）在台中市北屯的「堤捲 T-Roll」親自體驗手作煙囪捲。圖／台中市政府提供
捷克駐台代表史坦格受邀為台中購物節拍攝國際宣傳影片，昨天他以一整天的行程走訪台中市的道地捷克小吃、地中海美食、捷克國寶水晶、歐式文化咖啡館到北歐餐廳，替商家打知名度，最後還和向市長盧秀燕秀了中文並一起晚宴，過程中笑聲不斷。

經發局說，捷克以音樂、文學、藝術及「千塔之城」布拉格的浪漫氣息深受台灣人喜愛，近年台捷交流更趨密切，捷克亦是我國在中東歐最大的貿易夥伴，雙邊貿易額高達23.7億美元。而史坦格為人幽默風趣，並以熱愛文化聞名，因此特別邀他代言。

行程首站來到北屯「堤捲 T-Roll」，老闆是因愛留在台中的捷克人，店內販售捷克節慶經典點心「煙囪捲」。史坦格一進門便以捷克語與老闆打招呼寒暄，還從捲麵糰到裹糖粉，親自體驗手作煙囪捲。他笑說，「看起來簡單，做起來可不容易！」但能在台中吃到家鄉味，直呼以後一定要再訪。

午餐時，史坦格來到西區「ABV地中海餐廳」，與芬蘭駐台代表羅瑞相聚，兩人相談甚歡。史坦格化身主持人介紹好友，並跟著爵士樂節奏擺動。午後，他前往西屯「吉祥水晶」探索捷克國寶──莫爾道玻隕石（Moldavite），並專業解說其珍稀性與收藏價值，還分享這顆擁有1500萬年歷史的自然寶石在台灣同樣深受追捧。

隨後車隊抵達國美館附近的「活力文化咖啡館」，店主高嵩明曾榮獲捷克「國家之友獎」，店內收藏滿滿捷克文化元素。史坦格如數家珍地向芬蘭代表介紹每件文物，並興奮分享旅遊見聞。店家所提供的捷克家常料理「烤豬肉–饅頭–酸菜」讓他大讚是百分百的道地味道。

晚間，史坦格造訪大遠百的「國裕精品」Moser水晶櫃位，欣賞捷克手工吹製與雕刻工藝。他驚嘆表示，「沒想到台中藏著這麼多捷克驕傲。」最後與市長盧秀燕碰面，盧秀燕笑問他的中文進步多少，史坦格則把會說的中文一口氣說完，還不忘提及他最自豪的「穿山甲台捷動物園交流」，逗得全場大笑。

當天行程在西屯「憲賣北歐食酒餐廳」的包場晚宴溫馨收尾，史坦格盛讚台中美食與文化兼具，「台中，NO.1！」並向國際旅客喊話「一定要參加台中購物節！」

