巨型媽祖雕像明年完工成新地標！大安港園區招商開跑了

大安港媽祖文化園區迎來關鍵進展！作為園區核心亮點的30公尺巨型媽祖雕像，預計明年完工，可望成為全台濱海地標。市府觀光旅遊局同步啟動「大安港媽祖文化園區興建營運移轉案（ROT／BOT）」招商，邀請企業投入開發，共同打造融合信仰文化、海岸景觀與休閒體驗的全新觀光據點。

大安港媽祖文化園區位於大安濱海樂園南園，鄰接大安港、濱海自行車道、生態濕地及優美海岸線，坐擁自然與人文雙重條件。園區發展以文化觀光為核心，布局複合式遊憩設施，包括媽祖主題展陳、藝文展演、水域活動、遊憩運輸、高品質住宿、美食服務與在地農特產品推廣。隨著巨型媽祖雕像即將現身，預期帶動周邊觀光產業聚落成形，為企業創造多元商機。

媽祖雕像去年取得雜項執照後進度順利，預計2026年完工。觀旅局長陳美秀強調，媽祖信仰是台灣重要文化資產，若能融入創新觀光元素，有望轉化為具國際能見度的文化品牌，帶動海線旅遊全面升級。園區近期陸續推動停車空間劃設、防風林營造、植栽補強及整體景觀美化等工程。

觀旅局表示，本案採ROT及BOT模式，引進民間專業與創新能力，以公私協力方式推動開發，打造兼具文化深度與旅遊景點。招商將受理至2026年2月27日止，申請須知與契約草案已公布於財政部促參網、觀光旅遊局網站及市風景區管理所網站，歡迎業者查詢投件。