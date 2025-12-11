快訊

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及承包公司今起訴

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

聽新聞
0:00 / 0:00

巨型媽祖雕像明年完工成新地標！大安港園區招商開跑了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大安港媽祖文化園區媽祖雕像明年完工，觀旅局表示將帶動海線觀光動能。圖／觀旅局提供
大安港媽祖文化園區媽祖雕像明年完工，觀旅局表示將帶動海線觀光動能。圖／觀旅局提供

大安港媽祖文化園區迎來關鍵進展！作為園區核心亮點的30公尺巨型媽祖雕像，預計明年完工，可望成為全台濱海地標。市府觀光旅遊局同步啟動「大安港媽祖文化園區興建營運移轉案（ROT／BOT）」招商，邀請企業投入開發，共同打造融合信仰文化、海岸景觀與休閒體驗的全新觀光據點。

大安港媽祖文化園區位於大安濱海樂園南園，鄰接大安港、濱海自行車道、生態濕地及優美海岸線，坐擁自然與人文雙重條件。園區發展以文化觀光為核心，布局複合式遊憩設施，包括媽祖主題展陳、藝文展演、水域活動、遊憩運輸、高品質住宿、美食服務與在地農特產品推廣。隨著巨型媽祖雕像即將現身，預期帶動周邊觀光產業聚落成形，為企業創造多元商機。

媽祖雕像去年取得雜項執照後進度順利，預計2026年完工。觀旅局長陳美秀強調，媽祖信仰是台灣重要文化資產，若能融入創新觀光元素，有望轉化為具國際能見度的文化品牌，帶動海線旅遊全面升級。園區近期陸續推動停車空間劃設、防風林營造、植栽補強及整體景觀美化等工程。

觀旅局表示，本案採ROT及BOT模式，引進民間專業與創新能力，以公私協力方式推動開發，打造兼具文化深度與旅遊景點。招商將受理至2026年2月27日止，申請須知與契約草案已公布於財政部促參網、觀光旅遊局網站及市風景區管理所網站，歡迎業者查詢投件。

台中市風景區管理所補充，此次招商規畫內容包含園區定位、投資模式及權利義務，公開透明方式進行，並提供行政協助、諮詢與現地勘查，降低業者投入門檻。

大安港媽祖文化園區媽祖雕像明年完工，市府觀光旅遊局展開招商。圖／觀旅局提供
大安港媽祖文化園區媽祖雕像明年完工，市府觀光旅遊局展開招商。圖／觀旅局提供

媽祖 信仰 網站

延伸閱讀

在美打造台灣科技園區行得通？童子賢：別讓台積、鴻海單打獨鬥

福建古雷零碳園區 建設啟動

刮刮卡+元寶皂集結善念迎好運 南僑攜手朝天宮公益助創世

絕美落羽松步道「下雪了」！台中大坑享自在「穿紅綠衣」暖飲85折 「聖誕飄雪+水豚新寵園區」療癒拍到爆

相關新聞

巨型媽祖雕像明年完工成新地標！大安港園區招商開跑了

大安港媽祖文化園區迎來關鍵進展！作為園區核心亮點的30公尺巨型媽祖雕像，預計明年完工，可望成為全台濱海地標。市府觀光旅遊...

2025台中耶誕嘉年華明天登場 日本超人氣IP「角落小夥伴」吸睛

2025台中耶誕嘉年華將於12月12日啟動，今年以日本超人氣IP「角落小夥伴」打造全台唯一的主題城市耶誕活動，昨晚率先在...

台中藏捷克元素 捷克駐台代表親自走訪還向盧秀燕秀中文

捷克駐台代表史坦格受邀為台中購物節拍攝國際宣傳影片，昨天他以一整天的行程走訪台中市的道地捷克小吃、地中海美食、捷克國寶水...

智能水質採樣船 進駐鳥嘴潭即時監測

民眾高度關注鳥嘴潭人工湖，周邊可能汙染源有如「三面受敵」，台灣自來水公司近日啟用全國第一艘智能水質採樣船「台水1號」，強...

南投草屯鳥嘴潭「三面受敵」 民眾憂水源汙染

南投草屯鳥嘴潭人工湖預計明年底全面供水，肩負草屯與彰化地區逾百萬人口用水安全，但湖區周邊接連爆出垃圾場、廚餘坑及上游擬設...

彰化8場染禽流感 4鄉鎮加強消毒

時值冬季禽流感好發季節，彰化縣今年已出現8場禽流感案例，較去年增加，中部人聞疫色變，為降低風險，彰化縣府12月針對全縣養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。