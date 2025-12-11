聽新聞
0:00 / 0:00
2025台中耶誕嘉年華明天登場 日本超人氣IP「角落小夥伴」吸睛
2025台中耶誕嘉年華將於12月12日啟動，今年以日本超人氣IP「角落小夥伴」打造全台唯一的主題城市耶誕活動，昨晚率先在柳川水岸觀景台點亮主題水舞燈光秀，隨著「珠寶盒」裝置啟動，柳川水舞台宛如夢幻劇場般展開，光影、水舞交織，替年末城市節慶揭開序幕。
台中市政府新聞局長欒治誼表示，去年耶誕嘉年華共吸引107萬人次參與，創造超過17億元的周邊商機；今年活動從12月12日到2026年1月1日，為期21天，是近年來展期最長的一屆，期待為市民與旅客帶來更豐富多元的節慶體驗。
欒治誼指出，今年主燈「耶誕珍甜」以奶油蛋糕為靈感，結合「角落小夥伴」角色設計，成為全台唯一穿上手工訂製蛋糕裙的耶誕樹，展現台中甜點之都的城市魅力；舊火車站前設置了歷年最高的18公尺高耶誕樹，搭配站前廣場的耶誕市集。
新聞局表示，柳川水舞燈光秀將於每日下午5時半開始，每半小時展演一次，晚上9時半結束；「蜥望舞伴」燈區以台語「希望有伴」發想，蜥蜴媽媽偕同蜥蜴、貓、炸豬排、白熊與企鵝等角色，以5公尺高立體氣偶亮相，搭配樂曲與水舞，增添濃濃節慶氣氛。
沿著柳川還設置多處大型角色燈飾，包括「來企泡湯」、「白熊好品」與民權路上的「炸物食堂」，讓散步賞燈更具趣味。舊台中火車站前廣場同步規畫耶誕市集，每日將有40個攤位，周末更安排藝文演出與視障按摩免費體驗，兼具溫度與公益。
新聞局表示，今年耶誕嘉年華範圍涵蓋舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道，活動一路持續到明年元旦，同時推出「耶誕美食地圖」，串聯周邊商圈及夜市特色美食，讓民眾一次享受賞燈、逛市集、看表演、品美食的完整耶誕行程；地圖可於「台中通APP」、各燈區現場及台中捷運沿線據點免費索取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言