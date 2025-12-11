快訊

2025台中耶誕嘉年華明天登場 日本超人氣IP「角落小夥伴」吸睛

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中耶誕嘉年華今年與日本超人氣IP「角落小夥伴」合作，打造全台唯一的主題城市耶誕活動。圖／台中市政府提供
台中耶誕嘉年華今年與日本超人氣IP「角落小夥伴」合作，打造全台唯一的主題城市耶誕活動。圖／台中市政府提供

2025台中耶誕嘉年華將於12月12日啟動，今年以日本超人氣IP「角落小夥伴」打造全台唯一的主題城市耶誕活動，昨晚率先在柳川水岸觀景台點亮主題水舞燈光秀，隨著「珠寶盒」裝置啟動，柳川水舞台宛如夢幻劇場般展開，光影、水舞交織，替年末城市節慶揭開序幕。

台中市政府新聞局長欒治誼表示，去年耶誕嘉年華共吸引107萬人次參與，創造超過17億元的周邊商機；今年活動從12月12日到2026年1月1日，為期21天，是近年來展期最長的一屆，期待為市民與旅客帶來更豐富多元的節慶體驗。

欒治誼指出，今年主燈「耶誕珍甜」以奶油蛋糕為靈感，結合「角落小夥伴」角色設計，成為全台唯一穿上手工訂製蛋糕裙的耶誕樹，展現台中甜點之都的城市魅力；舊火車站前設置了歷年最高的18公尺高耶誕樹，搭配站前廣場的耶誕市集。

新聞局表示，柳川水舞燈光秀將於每日下午5時半開始，每半小時展演一次，晚上9時半結束；「蜥望舞伴」燈區以台語「希望有伴」發想，蜥蜴媽媽偕同蜥蜴、貓、炸豬排、白熊與企鵝等角色，以5公尺高立體氣偶亮相，搭配樂曲與水舞，增添濃濃節慶氣氛。

沿著柳川還設置多處大型角色燈飾，包括「來企泡湯」、「白熊好品」與民權路上的「炸物食堂」，讓散步賞燈更具趣味。舊台中火車站前廣場同步規畫耶誕市集，每日將有40個攤位，周末更安排藝文演出與視障按摩免費體驗，兼具溫度與公益。

新聞局表示，今年耶誕嘉年華範圍涵蓋舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道，活動一路持續到明年元旦，同時推出「耶誕美食地圖」，串聯周邊商圈及夜市特色美食，讓民眾一次享受賞燈、逛市集、看表演、品美食的完整耶誕行程；地圖可於「台中通APP」、各燈區現場及台中捷運沿線據點免費索取。

2025台中耶誕嘉年華明日啟動，昨晚在柳川水岸試點燈，活動將持續到明年元旦，包含大型角色燈飾、美食地圖、耶誕市集等等。圖／台中市政府提供
2025台中耶誕嘉年華明日啟動，昨晚在柳川水岸試點燈，活動將持續到明年元旦，包含大型角色燈飾、美食地圖、耶誕市集等等。圖／台中市政府提供

火車站 美食

