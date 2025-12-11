聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／台中州廳廣場遭批廢墟 市府：打造人本空間

聯合報／ 記者余采瀅
記者余采瀅／攝影
記者余采瀅／攝影

國定古蹟台中州廳封館修復近5年，近期進行二期景觀工程，拆除花圃、地磚與噴水池，遭批廣場「宛如廢墟」並痛心古蹟氛圍被破壞。文化局說明，州廳廣場長期受車輛輾壓導致地坪凹陷，原水池設計阻礙動線，因此在文化部核准與專家審議後，挖除地坪重鋪及撤除老舊設施，打造更安全的人本空間。台中州廳一期修復工程2024年完工，二期預計2026年7月完工，未來除作為市府辦公廳舍，也將開放藝文展覽空間。

