彰化8場染禽流感 4鄉鎮加強消毒

時值冬季禽流感好發季節，彰化縣今年已出現8場禽流感案例，較去年增加，中部人聞疫色變，為降低風險，彰化縣府12月針對全縣養禽場發放消毒藥品，其中大城、芳苑、竹塘、二林等鄉鎮養禽戶高度密集，屬於高風險區。

彰化是全國養禽大縣，有陸禽養禽場1406場，養殖蛋雞、白肉雞、土雞、火雞及鵪鶉等，今年有陸禽8場確診禽流感。彰化縣府動防所長董孟治說，過去禽流感疫情集中在秋冬，今年7、8月氣候多變，豪大雨過後積水容易孳生病原，夏季高溫也易造成禽隻緊迫；而冬天則會因持續性寒冷，禽流感病毒活躍。

縣府動物防疫所說，縣府於12月3日、4日針對大城等4鄉鎮的所有養禽戶發放消毒藥品、畜牧場衛生管理工作紀錄簿，加強輔導業者落實場內生物安全措施，其餘鄉鎮由公所協助發放，呼籲養禽戶配合「每周三全國自主消毒日」，同步強化禽場及周邊公共區域消毒，降低環境病毒量與疫情發生機率。

近期美國華盛頓州公布全球首例人類感染H5N5禽流感案例，疾管署提高警戒。彰化為全國養禽大縣，縣長王惠美要求業者持續強化生物安全措施，動物防疫所也將動用防疫消毒車，前往養畜禽場密集區加強消毒，減低疫病風險。

縣府提醒，養禽戶應每日自主觀察禽隻健康狀況，若出現異常，應立即通報鄉鎮市公所或彰化動物防疫所，及早掌握疑似病例並妥善處置，避免疫情擴散。未通報者，可依動物傳染病防治條例處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。