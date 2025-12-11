智能水質採樣船 進駐鳥嘴潭即時監測

民眾高度關注鳥嘴潭人工湖，周邊可能汙染源有如「三面受敵」，台灣自來水公司近日啟用全國第一艘智能水質採樣船「台水1號」，強化人工湖即時監測量能。人工湖今年已開始供應草屯用水，預計明年底全面供應草屯及北彰化逾百萬人口。

鳥嘴潭人工湖今年初完工，已率先供應草屯日用水4萬公噸；北彰化地區則待接管及淨水廠試車完成，預計明年8月半場試運轉出水12.5萬公噸，年底達成全場25萬公噸供水規模。

面對外界對水質的疑慮，並強化監控密度，台水委託成功大學與民間團隊研發「智能化水質採樣船」，船長1.16公尺，搭載多項監測儀器，並具備GPS定位、自動駕駛與智能避障功能，可依需求在湖面航行採樣，並與水質行動檢驗車即時串接，提升監控效率。

台水指出，「台水1號」可監測多項水質參數，並進行分層採樣，最深可達18公尺，採集的即時數據上傳至雲端平台，讓鳥嘴潭湖區能以24小時無人化方式掌握水質變化，取代過往以膠筏載人採樣，不僅能大幅降低風險，且可全程掌控水質。