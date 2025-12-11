鳥嘴潭「三面受敵」 民眾憂水源汙染

南投草屯鳥嘴潭人工湖預計明年底全面供水，肩負草屯與彰化地區逾百萬人口用水安全，但湖區周邊接連爆出垃圾場、廚餘坑及上游擬設掩埋場等爭議，水源處境宛如「三面受敵」，民眾憂心水質有安全風險。

台灣自來水公司表示，已密集監測；水利署表示，將與縣府加強水質保護，務必讓民眾放心。

為強化中部供水彈性，行政院投入十年打造鳥嘴潭人工湖，是水利署首座以「人工湖」命名的儲水工程，引取烏溪水源蓄存於六座湖區，總蓄水量1450萬公噸，明年底可望日供25萬公噸，成為中彰地區重要民生水庫。

然而，這座重大水利工程自啟動就爭議不斷，除徵收私人土地引發反彈；更關鍵的是，湖區緊鄰長期堆置垃圾的草屯垃圾場。中央、地方雖多年合作清運，但包裝與裸露垃圾仍逾8萬公噸，去化不及，更無法短期遷場，長期風險懸在人工湖旁。

今年台中爆發國內首例非洲豬瘟，市府在霧峰象鼻坑掩埋場開挖「廚餘坑」暫置廚餘，臭味飄散跨越烏溪，鳥嘴潭居民投訴「整天聞得到」。民眾質疑，如此近距離可能影響人工湖水質，引發新一波擔憂。

更讓居民感到不安的是，另有民間業者向縣府申請在烏溪上游、南港溪旁興建廢棄物掩埋場，若興建成功，將形成上、中游及鄰近湖區三重汙染風險。

台水公司總經理李丁來表示，已在湖區取水後全面啟動檢測，近3年水質資料均顯示正常；至於台中廚餘坑位置在鳥嘴潭的下游，不會回流影響湖區。

但外界質疑仍未平息，水利署副署長王藝峰表示，鳥嘴潭人工湖未來供應百萬人飲水，「任何可能汙染源都必須慎之又慎」，上游掩埋場須完整評估與嚴格監控，水利署將與南投縣府合作，強化湖區水質保護，確保供水安全。