彰化市23座公園一年800萬維護 延平公園挖土把手換4次仍壞

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市華興公園在中央補助350萬元、縣府與市公所共700萬元下，共投入1050萬元完成改造，今日啟用。記者林敬家／攝影
彰化市近年積極更新公園設施，獲得民眾好評，目前由市公所維護23座公園，一年維護經費約800萬元。其中兒童公園、金馬公園及延平公園因使用率高、遊具耗損快，修繕支出最多，像延平公園沙坑挖土機從2024年初啟用至今不到兩年已更換逾4次，把手改用不鏽鋼也撐不到一個月就損壞。

彰化市華興公園在中央補助350萬元、縣府與市公所共700萬元下，共投入1050萬元完成改造，今日啟用。這是彰化市首度試辦寵物友善設施。

彰化市長林世賢表示，華興公園規劃涵蓋兒童、青壯年、銀髮族及毛小孩需求。兒童遊具全面翻新，設置多元路線與挑戰元素，強化探索、平衡與團體互動。園區也納入全園無障礙動線，讓輪椅、助行器與嬰兒車通行更便利，並調整高低差與照明配置。

考量民眾飼養寵物比例增加，園區新增寵物清潔袋、沖洗設備與明確規範，希望讓狗主人與一般遊客都能安心使用。

彰化市公所統計，過去7年間已投入近1.5億元，完成全市23處公園整修或新建工程，維護費中以延平公園、金馬公園與景觀公園使用率最高，維護成本也相對最多。

市公所預估明年將啟動成功公園改善規劃，定位上會與鄰近的延平公園區隔。因鄰近中友百貨彰化店，未來將以休憩綠地為主，採通透空間設計成打卡亮點，並整理現有樹種營造更清幽的環境。

彰化市華興公園試辦寵物友善設施，提供拾便袋。記者林敬家／攝影
