台中購物節外籍專屬獎1萬美金還有1個 已中獎的他疾呼：一定要把握

台中購物節今年特別增加3個「外籍專屬1萬美金獎」繼日前首位得主獎落印尼新住民後，台中購物節上周在突破200億元活動中，也再抽出來自馬來西亞的得主邵先生。卲因留學來台而愛上台中，接著還成為的台中女婿。他笑稱這次能中獎，全靠妻子協助註冊與登錄發票，「聽太太的就對了！」

經濟發展局今天說，目前APP外籍下載已涵蓋101個國家與地區，下載量前5名是馬來西亞、大陸籍、香港、越南和印尼，外籍人士採用「一券多抽」機制，讓不同國籍的市民與訪客都能共享台中購物節的消費樂趣與豐厚回饋，提升活動國際化深度與廣度。目前1萬美金還剩最後1個，呼籲外籍朋友立即下載並登錄發票，成為下一位幸運得主。

邵先生10多年前來台就讀逢甲大學，初抵台中便被熱鬧的逢甲商圈吸引，感覺生活便利，很快就喜歡上這座城市。求學期間，他與學妹相識相戀、步入婚姻，畢業後共同創業經營旅遊業，此次中獎的消費，正是保養營業用車的消費。

他說，對於台中購物節一直都有印象，也注意到今年新增的外籍專屬獎項，還好妻子比他積極，覺得機會難得，幫忙完成註冊、登錄，幫忙推了一把，沒想到真的中獎。