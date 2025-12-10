台中購物節外籍專屬獎1萬美金還有1個 已中獎的他疾呼：一定要把握

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
馬來西亞籍的得主邵先生說，他來台求學、結婚，現又中1萬美金，感覺多了一份幸福。圖／台中市政府提供
馬來西亞籍的得主邵先生說，他來台求學、結婚，現又中1萬美金，感覺多了一份幸福。圖／台中市政府提供

台中購物節今年特別增加3個「外籍專屬1萬美金獎」繼日前首位得主獎落印尼新住民後，台中購物節上周在突破200億元活動中，也再抽出來自馬來西亞的得主邵先生。卲因留學來台而愛上台中，接著還成為的台中女婿。他笑稱這次能中獎，全靠妻子協助註冊與登錄發票，「聽太太的就對了！」

經濟發展局今天說，目前APP外籍下載已涵蓋101個國家與地區，下載量前5名是馬來西亞、大陸籍、香港、越南和印尼，外籍人士採用「一券多抽」機制，讓不同國籍的市民與訪客都能共享台中購物節的消費樂趣與豐厚回饋，提升活動國際化深度與廣度。目前1萬美金還剩最後1個，呼籲外籍朋友立即下載並登錄發票，成為下一位幸運得主。

邵先生10多年前來台就讀逢甲大學，初抵台中便被熱鬧的逢甲商圈吸引，感覺生活便利，很快就喜歡上這座城市。求學期間，他與學妹相識相戀、步入婚姻，畢業後共同創業經營旅遊業，此次中獎的消費，正是保養營業用車的消費。

他說，對於台中購物節一直都有印象，也注意到今年新增的外籍專屬獎項，還好妻子比他積極，覺得機會難得，幫忙完成註冊、登錄，幫忙推了一把，沒想到真的中獎。

經發局說，邵先生夫妻倆至今仍感到中獎太幸運，也太不真實，1萬美金尚未決定如何使用，但既然是妻子帶來的好運，他會先聽聽太太的計畫。他說，能在台中落地生根已經是人生願望，如今又受到市府活動加持，像多了一份幸福。他也向外籍朋友喊話，外籍專屬獎項是真的，從3千元到千萬好宅通通有機會，還多了外籍限定1萬美金，一定要把握。

台中購物節今年特別增加3個「外籍專屬1萬美金獎」目前已抽出2個，還有1個機會。圖／台中市政府提供
台中購物節今年特別增加3個「外籍專屬1萬美金獎」目前已抽出2個，還有1個機會。圖／台中市政府提供

台中州廳廣場花圃、噴水池被拆宛如廢墟 文化局曝原因

國定古蹟台中州廳持續封館修復近5年，台中市文化局正在進行二期景觀工程，路過民眾發現廣場如廢墟，花圃及噴水池全被拆除，現場...

騎公共自行車前先保險 台中市YouBike明年起禁止未投保者租借

台中市政府宣布，明年1月1日起，未完成YouBike 2.0與YouBike 2.0E公共自行車保險登錄的使用者，將被全...

台中市明年度總預算案二讀通過 歲出1980億元刪除6億、凍結6億

台中市政府明年度總預算原編列歲入1836億元、歲出1980億元，經議會審議，歲入、歲出各自刪除6億元，歲出並凍結6.7億...

台中綠美圖13日開館 國際級藝術家梁慧圭、林明弘打造專屬鉅作

台中綠美圖將於12月13日開幕，市立美術館除推出開館展「萬物的邀約」，並同步啟動兩年一期的「公共空間委託創作計畫」，首屆...

歲末主燈亮相 豐原葫蘆墩圳飛天馬燈成拍照打卡點

每年歲末，台中市水利局會在豐原「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」、「陽明大樓」三大區域布置各式燈飾，從耶誕節點燈到元宵節；今...

