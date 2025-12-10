台中市明年度總預算案二讀通過 歲出1980億元刪除6億、凍結6億

台中市政府明年度總預算原編列歲入1836億元、歲出1980億元，經議會審議，歲入、歲出各自刪除6億元，歲出並凍結6.7億元，今通過大會二讀。藍綠議員爭論項目之一是文山焚化廠重建案，經政黨協商，爐體須通過環境影響差異分析方可動工。

台中市政府今年9月9日先送出明年度總預算案暫訂版，15日納入較完整的中央補助款，再送出總預算案完竣版，歲入1836.67億元，歲出1980.05億元，差短143.38億元將以舉債方式彌平。台中市議會經過前兩周各委員會審議及聯席審查，今天開總預算案二讀會。

民進黨議員何文海表示，文山焚化廠的爐體重建案耗資逾94億元，他此前詢問環保局前局長陳宏益是否需要做環境影響評估，陳回答不需要，但要做環境影響差異分析；如今重建工程年底即將動工，但環差分析根本還沒做，到底是由誰負責？

何文海強調，他對這筆預算沒有意見，但要求市府必須做完環差分析才能動工，請大會列入附帶決議。同黨議員李天生、陳淑華、江肇國等人附議，指出文山焚化廠重建案原計畫重建為3個每日燃燒量各300公噸的新爐，後來改為2個450公噸的新爐，總量未變、細節不同，應該做環差分析。

國民黨議員劉士州持不同意見，認為環差分析當然要做，但現在垃圾與廚餘去化問題嚴重，地方迫切期盼文山焚化廠的重建工程越快越好，不該被環差綁住。

台中市長盧秀燕說明，年底動工的部分是先期工程，主要是拆除舊爐並搭建臨時辦公室，並不涉及新建新爐。環保局長吳盛忠解釋，一定會做環差分析，由得標廠商負責；新計畫使用的技術較先進，對環境的影響更小，有信心通過環差分析。

除了文山焚化廠重建案，藍綠議員各自針對不同預算發表意見，國民黨議員陳本添認為垃圾塞車問題非常嚴重，藍營對預算挺到底，但市府要說清楚明年的廚餘去化計畫。民進黨議員陳俞融、陳淑華等人要求凍結警察局公關與媒體宣傳預算，並重申市府應該省下購物節的經費，普發現金給市民。

經過黨團協商，議長張清照宣布，台中市政府明年度總預算及附屬單位預算案和綜計表二讀通過數，歲入刪減6億元，具體項目由市府自行調整；歲出刪減6億元，其中16萬元是教育文化委員會刪除的新聞局一般業務費，剩下數目由市府自行調整，並凍結6億7220萬元，待市府提出相關報告始得動支。

何文海再次要求，文山焚化廠重建案的附帶意見要加入「須完成環差分析方可動工」，張清照裁示加入，宣布完成總預算案二讀，今日散會。