台中綠美圖13日開館 國際級藝術家梁慧圭、林明弘打造專屬鉅作

台中綠美圖將於12月13日開幕，市立美術館除推出開館展「萬物的邀約」，並同步啟動兩年一期的「公共空間委託創作計畫」，首屆由南韓藝術家梁慧圭（Haegue Yang）與台灣藝術家林明弘（Michael Lin）共同參與，邀請國內外藝術家在綠美圖開放又通透的公共區域創作，讓建築空間成為藝術體驗的一部分。

梁慧圭的作品「流動奉獻－樹蔭三合」（Liquid Votive–Tree Shade Triad）為她在台灣的首件委託創作，靈感取自世界各地共通的敬樹傳統。作品懸掛於挑高27公尺的美術館中庭，讓這件作品宛如一棵倒生著、連結天地的「宇宙之樹」。

中美館指出，作品以她標誌性的百葉簾結構構成，日間金屬葉片反射自然光影；夜晚則映現著柔和的螢火蟲微光，與環境的呼吸節奏呼應；梁慧圭期待觀眾沿著美術館坡道環繞漫步，在移動與光影變化中展開一場關於時間與共感的冥想。

林明弘的「再製」（Processed）則以另一種姿態與建築結構巧妙交織。兩組手繪梅花圖樣占據入口大廳的兩間玻璃屋屋頂，一組線條精確，另一組錯位重疊，透過如印刷過程中的重疊與錯置手法，將具有時代意義的「台灣花布」圖騰賦予新意。當觀眾在連通美術館與圖書館的天橋上移動時，可以發現圖樣隨視角轉換而變化，構成一場關於感知、觀看與空間的詩意對話。