聽新聞
0:00 / 0:00
台中綠美圖13日開館 國際級藝術家梁慧圭、林明弘打造專屬鉅作
台中綠美圖將於12月13日開幕，市立美術館除推出開館展「萬物的邀約」，並同步啟動兩年一期的「公共空間委託創作計畫」，首屆由南韓藝術家梁慧圭（Haegue Yang）與台灣藝術家林明弘（Michael Lin）共同參與，邀請國內外藝術家在綠美圖開放又通透的公共區域創作，讓建築空間成為藝術體驗的一部分。
梁慧圭的作品「流動奉獻－樹蔭三合」（Liquid Votive–Tree Shade Triad）為她在台灣的首件委託創作，靈感取自世界各地共通的敬樹傳統。作品懸掛於挑高27公尺的美術館中庭，讓這件作品宛如一棵倒生著、連結天地的「宇宙之樹」。
中美館指出，作品以她標誌性的百葉簾結構構成，日間金屬葉片反射自然光影；夜晚則映現著柔和的螢火蟲微光，與環境的呼吸節奏呼應；梁慧圭期待觀眾沿著美術館坡道環繞漫步，在移動與光影變化中展開一場關於時間與共感的冥想。
林明弘的「再製」（Processed）則以另一種姿態與建築結構巧妙交織。兩組手繪梅花圖樣占據入口大廳的兩間玻璃屋屋頂，一組線條精確，另一組錯位重疊，透過如印刷過程中的重疊與錯置手法，將具有時代意義的「台灣花布」圖騰賦予新意。當觀眾在連通美術館與圖書館的天橋上移動時，可以發現圖樣隨視角轉換而變化，構成一場關於感知、觀看與空間的詩意對話。
中美館館長賴依欣說，透過首屆公共空間委託創作計畫，兩位藝術家以各自的藝術語彙，使觀眾在移動、逗留與凝視中成為參與者，兩件作品延伸了綠美圖作為知識與感知場域的意涵，也體現藝術、建築與生活之間的持續對話，共創出充滿生命力的城市文化風景，展覽時間自12月13日至2027年底。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言