歲末主燈亮相 豐原葫蘆墩圳飛天馬燈成拍照打卡點

每年歲末，台中市水利局會在豐原「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」、「陽明大樓」三大區域布置各式燈飾，從耶誕節點燈到元宵節；今年葫蘆墩圳主燈已架設完成，因為明年是馬年，主燈「飛天馬」展翅奔馳造型吸引目光，雖未正式點燈，特殊造型主燈已成民眾拍照打卡景點。

水利局表示，豐原燈飾主要集中於河岸空間，去年葫蘆墩圳主燈是象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁。