歲末主燈亮相 豐原葫蘆墩圳飛天馬燈成拍照打卡點

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
每年歲末，台中市水利局會在豐原「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」、「陽明大樓」三大區域布置各式燈飾，從耶誕節點燈到元宵節；今年葫蘆墩圳主燈已架設完成，因為明年是年，主燈「飛天馬」展翅奔馳造型吸引目光，雖未正式點燈，特殊造型主燈已成民眾拍照打卡景點。

水利局表示，豐原燈飾主要集中於河岸空間，去年葫蘆墩圳主燈是象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁。

民眾表示，葫蘆墩圳今年主燈因景明年馬年，飛天馬主燈已完成，全白外觀，白馬展翅奔馳動作，內部似有燈飾，點燈後預計有多種彩色光芒，附近居民說很期待；主燈位於豐原國小正前方，鄰近廟東夜市，主燈區也是每年歲末遊客到豐原逛街後一遊拍照景點。

