教師押送校園廚餘被罵翻 彰縣急喊卡
中央規定最晚後年元旦起，全面禁止廚餘養豬。彰化縣各校已啟動新制，午餐廚餘由清潔隊到校清運，或由團膳業者載到指定地點，但由學校人員押車，輪值老師怨聲載道，甚至由校長出馬。彰縣府昨緊急召開全縣國中小校長會議「止血」。
台中各校廚餘暫委託團膳業者載運，業者抱怨，文山焚化爐若爆滿，就轉往烏日焚化爐，大排長龍至少2小時，甚至等過7小時。
彰化縣環保局與各鄉鎮市清潔隊協調，學校數多的彰化市、員林市等，由團膳業者運送廚餘到清潔隊，但校方應陪同並檢附文件。
各校安排教師輪值押送廚餘，不少教師抱怨，押車送廚餘後，下午若有課根本來不及上；千人以上大校有3家團膳供餐，就得派3名教師隨行，「簡直是災難」。
環保局表示，清潔隊協助處理廚餘，若團膳業者無法配合，可自行委託合法業者處理。縣府昨緊急會議決定，下周起教師不必押車，但廚餘離校前，「各校自行秤重、出具證明」，運抵清潔隊後會秤重確認，避免收受不明來源的廚餘。
