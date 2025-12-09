想賞楓要快！奧萬大楓紅了 卻因1狀況進入倒數

南投仁愛奧萬大有「楓的原鄉」之稱，是國內賞楓勝地；但近年受氣候影響，「秋楓」總到冬天才迎來楓葉季。今年隨時序入冬，楓紅已達6成，但又因氣候偏暖少雨，楓葉掉得快，楓紅盛況進入倒數，預估可至12月底，想賞楓要把握時間。

奧萬大國家森林遊樂區海拔落在1100至2600公尺，園區內種植楓香、青楓為大宗，過去每年10月至隔年1月接力變色，因此以秋天楓紅景致尤為聞名，有「楓的原鄉」之稱；但近年受氣候影響，楓紅多有延遲，通常12月才進入賞楓盛期。

而去年奧萬大到耶誕節前夕才楓紅達5成，用楓紅共同迎接紅色耶誕與元旦；不過，今年楓紅狀況提早，林業保育署南投分署表示，奧萬大楓紅情形目前已達6成，因此12月中下旬將是今年最佳賞楓期，又以賞楓平台楓況最佳。