聖誕紅花期長 全台最大集散地有商家憂「2因素」今年不賣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
同株雙色帶金斑的聖誕紅洋溢喜氣，市場歡迎度高。記者簡慧珍／攝影
同株雙色帶金斑的聖誕紅洋溢喜氣，市場歡迎度高。記者簡慧珍／攝影

再過半個月是耶誕節，應景盆栽聖誕紅今年在彰化縣田尾公路花園市況兩極化，有的園藝行再度進貨展售，有的今年不賣；業者指出，聖誕紅是特定節日植物，花期長，可能影響其它盆栽銷量，今年已不再出現園藝行家家都賣聖誕紅的景象。

台灣的聖誕紅培育地集中南投、苗栗兩縣接近中海拔苗木場，每年11月陸續運到平地銷售，彰化縣田尾公路花園是最大集散地，較大商家展售傳統紅色及新款的聖誕紅，有的賣完第一批，補貨增加聖誕紅品系，有粉、有白、有金還有同株雙色，五顏六色相當熱鬧。

田尾公路花園協會前理事長、鳳凰園藝負責人許再生今指出，今年新品系聖誕紅「粉紅公主」系列包括歐普拉、雙色帶金斑、白色系等多個分支，粉色微桃紅在光線下顯得柔嫰可愛，帶金斑有貴氣，白色系是近年受歡迎的顏色，在亞熱帶台灣代表冬季白雪，很有過節氣氛。

許再生說，現今零售最暢銷的是5吋盆盆栽，新品系每盆200元至250元，傳統聖誕紅便宜一點，大概每盆是新品系的九折價；今年產地苗木場聖誕紅數量較往年減少約5%，整體上已出售七成，不太容易再齊全批購各色系聖誕紅，消費者若有需求趕快下手。

另有業者表示，傳統聖誕紅花期60天，新品系最長約100天，消費者買聖誕紅之後至少兩個月不必買盆栽美化環境，有些園藝店認為一來影響其它盆栽銷售量，二來聖誕紅「太應景」銷量不大且利潤微薄，今年不進貨，田尾公路花園今年也就沒有家家擺出聖誕紅待售景象。

「歐普拉」系列聖誕紅有粉、有紅，是今年耶誕節應景盆栽的新品系。記者簡慧珍／攝影
「歐普拉」系列聖誕紅有粉、有紅，是今年耶誕節應景盆栽的新品系。記者簡慧珍／攝影

盆栽 園藝 耶誕節 彰化

