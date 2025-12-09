馬紹爾群島投資說明會台中登場 助企業掌握脈動

台中市政府與馬紹爾群島共和國共同主辦的「馬紹爾群島貿易與投資機會說明會」今天於中市府舉行，提供直接對話平台，有助企業掌握馬紹爾最新市場脈動。

馬紹爾群島自然資源暨商業部長穆勒（Tony Muller）率官方與產業代表訪團出席說明會，與台中市副市長黃國榮及在地企業交流，聚焦貿易、觀光、農漁業、建設及投資等領域。

黃國榮表示，台中與馬紹爾瓜加林市（City of Kwajalein Atoll）2002年締結姊妹市後，長年保持文化、教育、工藝與觀光領域等密切交流，互訪頻繁。穆勒造訪深化城市友誼，讓雙方合作從文化往來延伸到更具策略性經貿層面，有助台中企業走向太平洋市場。

他說，中市府國際事務委員會執行長令狐榮達曾在馬紹爾群島共和國任職，使雙方溝通更順暢。「台馬經濟合作協定」已生效，為台中企業布局海外創造更多合作動能，雙方溝通也更順利、緊密。

中市府經濟發展局表示，馬紹爾群島由島礁組成，面臨氣候變遷威脅，正積極發展「數位科技」以監測海平面與提升防災能力，強化低碳永續發展。

經發局說，訪團對台中購物節整合龐大消費數據、讓市民「消費即登錄、登錄就抽獎」，並靠公私協力、科技整合及多元行銷達到每年超過新台幣700億元經濟產值深感驚訝，直呼「非常值得學習」，期待將台中數位經濟模式作為未來政策參考。