中市65歲以上人口逾49萬 盧秀燕：長照預算邁向百億

中央社／ 台中9日電
台中市長盧秀燕（圖）表示，市府近年積極投入長照建設，自民國108年的新台幣37.55億元大幅提高至114年的83.3億元；隨著長照需求持續增加，未來預算勢必朝百億規模前進，以確保相關設備、人力與服務品質同步提升。圖／中央社
台中市65歲以上人口已逾49萬，占總人口的17.23%，市長盧秀燕今天表示，長照預算從民國108年的新台幣37億餘元，增加至今年的83.3億元，將朝百億規模前進。

台中市衛生局長曾梓展今天在市政會議中專案報告「完善長照服務 守護每位市民健康」時指出，台中市65歲以上人口到今年10月底已逾49萬人，占總人口的17.23%；預估到118年，全市65歲以上人口比率將超過20%。

盧秀燕表示，市府近年積極投入長照建設，自108年的37.55億元，大幅提高至今年的83.3億元；隨著長照需求持續增加，未來預算勢必將朝百億元規模前進，以確保相關設備、人力與服務品質同步提升。

盧秀燕認為，最終目標並非節省人力與經費，而是讓市民在成為資深公民後依然能健康、快樂且自在生活；因此市府跨局處合作，共同推動藝文、閱讀、運動等多元活動與場館建設，如國民運動中心及各區圖書館等，鼓勵長者培養興趣、維持健康。

曾梓展說明，目前符合長照申請對象，包括身心障礙者、55歲以上的失能原住民、65歲以上的失能長者；自明年起，長照體系將納入「全齡失智症」與PAC計畫（全民健康保險急性後期整合照護計畫），如腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭、衰弱高齡病患等個案，都會收為長照服務對象，讓更多失能者及早得到照護。

曾梓展表示，台中市長照服務包含照顧與專業服務、交通接送、喘息服務、輔具與居家無障礙改善4大類，民眾可透過「1966」專線或台中長照APP提出申請；衛生局將於24至48小時內完成到府評估，最快3日內啟動服務，確保民眾在需求出現時能及時獲得協助。

