不再「呷飯配沙」 彰化執行烏溪、濁水溪揚塵展現成效

過去每逢又冬颳起東北季風，烏溪及濁水溪河床裸露地揚塵嚴重，在彰化縣環保局及經濟部河川局的努力下，運萄藤枝、枯木、文蛤殼等農業資材鋪設裸露地等措施，濁水溪流域從2017年以來，揚塵已改善8成5，烏溪流域更已不再揚塵，兩側居民已不再過著「呷飯配沙」的日子。

環境部列管全台揚塵嚴重的9條河川中，烏溪及濁水溪均列名其中，除要求訂定揚塵預警、通報及演練等措施外，並依河川特性精進河川揚塵防制工法，包括採取水覆蓋、石圍籬、綠覆蓋等，落實高灘地使用管制，加強河岸裸露地植樹，擴大防風林造林綠化面積，可兼具保安及防風效果，並加強河岸兩旁裸露地植樹，營造及復育河川生態。

彰化縣環保局指出，烏溪河川地2017年的裸露面積是782公頃，在和美鎮中寮里前河中島鋪設防塵網並噴灑草籽後，現地植生狀況良好，至今未再出現揚塵事件。

至於濁水溪部分，環境部歷年來更投入揚塵防制已達10多億元，在南岸雲林主要受淤積影響，北岸彰化則是受到沖刷，因此彰化縣環保局除辦理高灘地邊坡培厚工程外，自2020年依據彰化縣產業特性，除以稻草覆蓋河川地外，還以葡萄藤枯枝、田尾花卉下腳，甚至在大城鄉還以牡蠣殼覆蓋河川地，共4792公噸的農業資材，鋪設改善了11.5公頃的裸露地。

環保局今年也為同步降低稻草露天燃燒及改善濁水溪河川揚塵問題，特別因地制宜媒合溪州鄉18公噸的稻草，且採用以直立式方式鋪設，有別以過往常見的稻草蓆編織後鋪設的方式，直立式鋪設工法施工較快速，稻草可直接使用，無需再載運到工廠編織成稻草蓆，今年試辦鋪設了3公頃的裸露灘地。

環保局指出，濁水溪揚塵防制在各單位努力下，揚塵事件日已由2017年的59日，減少至2024年13日，到今年迄今為10日，有明顯有所改善。

環保局也持續辦理揚塵監控，尤其濁水溪出海口風勢強勁，屬於容易發生揚塵區域，今年即在彰化縣大城鄉河堤周邊制高點設置AI判塵影像監視設備，ㄧ旦偵測到揚塵時系統會自動告警通知，環保局將前往執行環境清理洗街作業。