台中霧峰掩埋場掩埋廚餘後 地下水質檢驗結果出爐

台中市霧峰區豐正里和舊正里使用簡易自來水用戶近650戶，擔心霧峰象鼻山區日前因掩埋廚餘會汙染地下水，市議員張芬郁因此會同環保局11月底檢測4處地下水井，今檢測結果出爐，所有檢驗項目皆符合飲用水標準。

簡易自來水（簡稱簡水）是指在偏遠地區，因正規自來水管線難以鋪設，而利用山泉水、溪水或地下水，透過簡易的設施（如引水管、蓄水池、沉沙池）供給居民生活用水的系統，通常由居民自行管理，解決無自來水可用或水質不佳的問題。

張芬郁說，霧峰掩埋場掩埋200多噸廚餘，鄰近的萬豐里、舊正里飲用簡易自來水用戶希望確保水源未遭污染，因此在11月27日會同環保局，由舊正里長張國財、豐正簡易自來水管委會主委林禎澤，分別指定檢測1處水源處和3處飲用水處，讓用戶安心。

今檢測結果出爐，環保局指出，檢測項目包括大腸桿菌群、化學需氧量、氨氮、濁度、色度、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、總硬度、酸鹼值，均符合飲用水標準，其中豐正簡水的水源處，衡量水體污染和水質的重要檢測項目氨氮，和3處飲用水處影響健康物質的亞硝酸鹽氮，都沒有檢出，其餘數據也都低於標準值甚多。

張芬郁感謝環保局立即回應居民的需求，但仍要求持續不定期稽查檢測。而經發局已編列1150萬，改善豐正簡水水管老舊漏水和水源取水設施、配水管線等設置，也希望工程盡速進行。