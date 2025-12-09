快訊

車泊公園大升級！謝志忠端后里在地早餐會勘 拚觀光也拚口福

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
位於台中后里與豐原交界的「后里環保公園車泊專區」，每逢假日一位難求。記者黑中亮／攝影
位於台中后里與豐原交界的「后里環保公園車泊專區」，每逢假日一位難求。記者黑中亮／攝影

炒麵加豬血湯是后里人在地的精神早餐，考量露營車泊（Car Camping）風氣日盛，位於台中后里與豐原交界的「后里環保公園車泊專區」，因交通便利與環境優美，每逢假日一位難求，台中市議員謝志忠今天邀集中市養工處及多位車泊族車友進行現場，甚至舉辦一場結合美食的早餐會勘。

謝志忠表示，后里環保公園自 2018 年爭取設置車泊專區以來，已成為許多旅客夜宿的首選，不僅帶動城市觀光，更展現了強勁的旅遊需求，因此希望透過美食拉近距離，親自聽取第一線使用者的心聲，讓車泊族能與在地產業達到雙贏。

車友張添財指出，后里環保公園地點佳、環境好，若能完善水電、動線設備，以及落實安全與法規，絕對有潛力成為「全台第一名」的車泊專區，現場車友反應熱烈，大家針對現有設施紛紛提出多項具體建議，讓台中的觀光軸線更具吸引力，讓旅遊體驗再升級，使台中真正成為台灣最友善車泊的觀光城市。

謝志忠強調，今天不同於嚴肅的公務會勘，端出后里在地最道地的早餐「炒麵、豬血湯」，與豐原橘子款待車友，在推廣在地美食的同時，讓來自台北、新竹、桃園及台中市區的車友們大飽口福，同時務實探討園區優化方案，

養工處長白玨瑛表示，針對議員與車友的建議，經過現場交流，承諾將全力推動后里環保公園車泊專區的優化改善，提供車泊族更完善的休憩環境。

炒麵加豬血湯是后里人在地的精神早餐，市議員謝志忠今天邀集市府及多位車泊族車友進行車泊專區早餐現場。記者黑中亮／攝影
