車泊公園大升級！謝志忠端后里在地早餐會勘 拚觀光也拚口福

炒麵加豬血湯是后里人在地的精神早餐，考量露營車泊（Car Camping）風氣日盛，位於台中后里與豐原交界的「后里環保公園車泊專區」，因交通便利與環境優美，每逢假日一位難求，台中市議員謝志忠今天邀集中市養工處及多位車泊族車友進行現場，甚至舉辦一場結合美食的早餐會勘。

謝志忠表示，后里環保公園自 2018 年爭取設置車泊專區以來，已成為許多旅客夜宿的首選，不僅帶動城市觀光，更展現了強勁的旅遊需求，因此希望透過美食拉近距離，親自聽取第一線使用者的心聲，讓車泊族能與在地產業達到雙贏。

車友張添財指出，后里環保公園地點佳、環境好，若能完善水電、動線設備，以及落實安全與法規，絕對有潛力成為「全台第一名」的車泊專區，現場車友反應熱烈，大家針對現有設施紛紛提出多項具體建議，讓台中的觀光軸線更具吸引力，讓旅遊體驗再升級，使台中真正成為台灣最友善車泊的觀光城市。

謝志忠強調，今天不同於嚴肅的公務會勘，端出后里在地最道地的早餐「炒麵、豬血湯」，與豐原橘子款待車友，在推廣在地美食的同時，讓來自台北、新竹、桃園及台中市區的車友們大飽口福，同時務實探討園區優化方案，