后里台13線「補丁路」斥資3300萬翻新3.7公里 下周完工

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台13線后里區后豐大橋至公安路路段，是進出科學園區的重要道路，但長年飽受路面破損之苦。記者黑中亮／攝影
台13線后里區后豐大橋至公安路路段，是進出科學園區的重要道路，但長年飽受路面破損之苦。記者黑中亮／攝影

台13線后里區后豐大橋至公安路段是進出科學園區的重要道路，但長年飽受路面破損之苦，「補丁蓋補丁」的慘況，讓用路人苦不堪言；立委楊瓊瓔今天宣布爭取到中央3300萬元經費，12日進場施工，將進行3.71公里路面改善工程，預計12月17日完工。里長們指中科后里園區車流龐大，施工期間務必避開通勤尖峰時段，

台13線后里路段因車流量大、重車頻繁，市府長年修補的路面龜裂、坑洞、高低落差處處可見。市議員陳本添說，不少用路人形容「每天都在考驗避震器」，更轉述騎士叫苦連天，抱怨「騎到手都麻了」，尤其補丁凹凸不平，下雨天更容易打滑，相當危險，市議員邱愛珊提醒施工單位盡量縮短工期工程，加強替代動線與警示牌設置。

立委楊瓊瓔上午召開「台13線62至65公里道路改善工程」施工前說明會，要求公路局中區養護工程分局，一次性徹底改善，並強調台13線是后里對外的重要幹道，居民通勤、學生上課、農產運輸、觀光客前往麗寶園區全都仰賴這條路，卻因多年未獲足額經費，只能「今天補這、明天補那」，治標不治本。

中區養護工程分局說，此次改善區間分為順樁與逆樁兩段，順樁（南下）自62.9至63.84公里長約0.94公里；逆樁（北上）自64.5至61.73公里、長約2.77公里，工程將採刨鋪方式，連同基層破損一併處理，並重新標線，視需要調整側溝與排水設施。

台13線后里區后豐大橋至公安路路段，是進出科學園區的重要道路，但長年飽受路面破損之苦。記者黑中亮／攝影
台13線后里區后豐大橋至公安路路段，是進出科學園區的重要道路，但長年飽受路面破損之苦。記者黑中亮／攝影
台13線后里區后豐大橋至公安路路段，是進出科學園區的重要道路，但長年飽受路面破損之苦。記者黑中亮／攝影
台13線后里區后豐大橋至公安路路段，是進出科學園區的重要道路，但長年飽受路面破損之苦。記者黑中亮／攝影

后里 楊瓊瓔 議員

