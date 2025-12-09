快訊

南投外來廢棄物亂倒嚴重 環保局今年查緝40件全數移送法辦

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
營建廢棄物入侵情況嚴重，連農地都遭亂倒。圖／南投縣環保局提供
營建廢棄物入侵情況嚴重，連農地都遭亂倒。圖／南投縣環保局提供

南投縣外來廢棄物亂倒情況嚴重，多集中於偏遠山區、河床及縣市交界等隱蔽地點。環保局今年已查獲40件非法棄置案件，全數依廢棄物清理法移送法辦，展現嚴正執法決心。

南投縣幅員廣大、地形多山，偏遠山區、產業道路、河床地與縣市交界地段，近年屢成外來廢棄物與廢棄土亂倒熱點。環保局指出，部分業者假借回填名義傾倒大量廢土，其中仁愛鄉在卡努風災後，就有業者以回填為名，實際傾倒大量廢土。

縣府說，過去違規罰鍰偏低，無法有效嚇阻，因此依區域計畫法將惡意違規處分提高三倍，對營建與事業廢棄物回填，採三段式裁罰：首次15萬元、第二次21萬元、第三次以上30萬元。若涉及嚴重汙染，則依廢棄物清理法移送法辦，刑責可達一年以上五年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。

查緝作業由環保局、地政處、農業處共同會勘，一旦確認違反廢清法，由環保局直接移送法辦。縣府提醒，裁罰以行為人為主，但土地所有權人若未落實管理，同樣可能受罰，避免業者利用土地名義逃避責任。地主如計畫回填土地，應先向地政單位確認合法性，以免誤觸法規遭重罰。

環保局強調，今年查獲的40件非法棄置案，均已移送偵辦，顯示問題仍持續存在，並提醒業者勿圖一時方便，違法成本往往遠高於合法處理費用。環保局長李易書呼籲，營建或裝修產生的廢棄物應委託合法清運業者處理，土地所有人與管理人也應加強巡查，設置圍籬、圍牆或監視設備，防止不肖業者趁隙傾倒。

民眾若發現可疑棄置行為，可撥打110或環保局陳情專線0800-066666，共同維護環境品質，落實環境保護人人有責的理念。

南投偏遠山區山坡地遭傾倒營建廢棄物。圖／南投縣環保局提供
南投偏遠山區山坡地遭傾倒營建廢棄物。圖／南投縣環保局提供
營者亂倒營建廢棄物，還放火焚燒，企圖規避追查。圖／南投縣環保局提供
營者亂倒營建廢棄物，還放火焚燒，企圖規避追查。圖／南投縣環保局提供

